Землетрясение ощутили жители Алматы

Минувшей ночью, 1 октября, жители Алматы ощутили землетрясение, эпицентр которого располагался в соседнем Кыргызстане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как рассказали в департаменте по ЧС, сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в 03:30 зарегистрировала землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 122 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

В Алматы ощутимость подземных толчков составила 2-3 балла.

Информации о разрушениях на территории города нет, говорится в сообщении ДЧС южной столицы.

В ДЧС напомнили о правилах поведения при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.