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Женщину, оставившую новорожденного в кафе, ищут в Актобе

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Ребенок с сотрудницей полиции
Ребенок с сотрудницей полиции. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Актобе разыскивают женщину, которая сегодня, 29 сентября, оставила новорожденного ребенка в одном из городских кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

29 сентября на пульт 102 управления полиции поступило сообщение о том, что в чайхане в районе Центрального рынка найден новорожденный ребенок, сообщается в новостном Telegram-канале Министерства внутренних дел РК.

"Прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции установили, что в 10:00 девушка оставила работнику чайханы, 44-летней женщине, 3-х недельную девочку. Она попросила женщину присмотреть за ребенком несколько минут, пока она сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел и вызвали бригаду скорой медицинской бригады. По словам медиков, состояние ребенка стабильное.

"Инспектор ювенальной полиции ОМПС ГОП №3 УП Актобе Жаннур Абдоллаева поменяла ребенку подгузники, накормила девочку молочной смесью и доставила в дом малютки", - рассказали в МВД.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по розыску мамы девочки.

Отметим, похожий случай произошел в Актобе и в ноябре прошлого года. Тогда полицейские сообщали, что разыскивают родителей мальчика, которого оставили жителям дома по улице Нариманова. Женщина привела ребенка и сказала, что на несколько минут отлучится в магазин, а сама ушла и не вернулась.

Найти ее удалось в тот же день. Сама актюбинка объяснила, что оставила ребенка малознакомым людям, а сама ушла забрать зарплату с места работы. По пути встретила знакомого, с которым отправилась распивать алкогольные напитки.

Тогда женщину привлекли к ответственности по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего".

Добавим, что, согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038862-zhenschinu-ostavivshuyu-novorozhdennogo-v-kafe-ischut-v-aktobe/

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