Родителей оставленного ребенка ищут в Актобе

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе полицейские разыскивают родителей ребенка, которого оставили в доме по улице Нариманова. Мальчику примерно 3-4 года, сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

Стражи порядка рассказали, что 3 ноября примерно в 11.00 часов неизвестная женщина оставила жителям дома по улице Нариманова в Актобе ребенка на несколько минут. Она сказала, что сходит в магазин и вернется за ним, однако не пришла.

По адресу были направлены сотрудники ювенальной полиции. Мальчик помещен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ему примерно 3-4 года, зовут Ансар.

"Если вы владеете какими-либо сведениями о родных ребенка, просим сообщить по номеру 8 771 785 10 58 либо на 102", - обратились правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995756-roditeley-ostavlennogo-rebenka-ischut-v-aktobe/