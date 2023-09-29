Мужчина вышел в июне из дома и пропал в Шымкенте

В Шымкенте 48-летний Асен Тансыкбаев вышел из дома в июне и с тех пор не вернулся. С заявлением о пропаже в полицию обратилась его сестра, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, в Абайское РУП с сообщением о пропаже брата обратилась местная жительница. Она указала, что 48-летний мужчина вышел из дома в июне и с тех пор не вернулся.

"Асен Тансыкбаев 1975 года рождения. Он не умеет пользоваться гаджетами, в том числе и сотовым телефоном. Работал по найму пастухом. Домой приезжал один раз в месяц", - отметили в МВД.

Приметы пропавшего: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие темные.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просим сообщить по телефонам: 102, 8 (7252) 98-07-10, 8 700 097 13 13, 8 775 777 23 07", - обратились стражи порядка.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.