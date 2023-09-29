Контрабандные iPhone 15 пытались ввезти в Алматы из Дубая

Таможенники алматинского аэропорта пресекли нелегальный провоз 34 телефонов iPhone 15. Нарушителю выпишут штраф более чем на 100 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

По данным Комитета госдоходов, 22 сентября 2023 года в ходе таможенного контроля авиарейса сообщением "Дубай – Алматы" пограничники обнаружили, что один из пассажиров пытается провезти незадекларированные мобильные телефоны марки iPhone 15 в количестве 34 штук.

"Предварительная таможенная стоимость – 25,3 млн тенге, оцениваемая сумма ущерба – 3,1 млн тенге", – говорится в сообщении.

Нарушение выявили специалисты таможенного поста "Жетісу" города Алматы совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы и Управления пограничного контроля "Алматы" ПС КНБ РК при координации Авиационной транспортной прокуратуры города Алматы.

Подчеркивается, что мобильные телефоны относятся к товарам личного пользования и при перемещении физическими лицами через таможенную границу их количество должно составлять не более двух единиц на одного человека.

Такая норма прописала в приказе МФ РК № 250 от 31 марта 2015 года.

"Задержанные товары перемещены на склад временного хранения для прохождения процедуры таможенного оформления и получения разрешительных документов.

Лицо, предпринявшее попытку ввоза, будет привлечено за недекларирование мобильных телефонов к административной ответственности в виде штрафа 103,5 тыс. тенге (30 МРП) согласно части 1 статьи 551 КоАП РК", – добавили представители ведомства.

При этом казахстанцев предупредили об усилении таможенного контроля в пассажирском терминале Международного аэропорта Алматы. Теперь специалисты будут пристальнее следить за наличием у пассажиров запрещенных и ограниченных к перемещению товаров, в том числе товаров военного и двойного назначения.

Напомним, 21 сентября за день до официального старта продаж желающие купить iPhone 15 устроили давку в торговом центре в Дубае.

Кадры с толпой в торговом центре появились в соцсетях. На видео показана огромная очередь, которая тянется на многие метры.

При этом на некоторых кадрах заметно, что люди начинают толкаться и пытаются прорваться вперед, пока другие их сдерживают. В какой-то момент начинается давка, слышны крики. Некоторые пытались ударить сдерживающих их людей.

Также добавим, что согласно части 1 статьи 551 КоАП РК, недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза, то есть незаявление по установленной форме либо заявление декларантом, таможенным представителем, уполномоченным экономическим оператором в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о товарах, избранной таможенной процедуре, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров или заявление иных недостоверных сведений, дающих основание для освобождения от уплаты таможенных платежей, налогов или занижения размера таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, либо влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по их уплате, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, влечет штраф: