Антикор привлек ответственности двух сельских акимов в Алматинской области

Антикоррупционная служба Алматинской области привлекла к ответственности акимов двух сельских округов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщили в антикоррупционном ведомстве региона,в ходе мониторинга было выявлено, что акимы Узынагашского и Матибулакского сельских округов Жамбылского района Бейсенбеков и Мукеев приняли на работу специалистов без предоставления деклараций об активах и обязательствах.

Подчеркивается, что это является нарушением требований, предусмотренных статьей 680 КоАП РК (Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции).

В отношении данных лиц были составлены административные протоколы.

Как отметили в департаменте, в ходе рассмотрения дела оба признали вину в полном объеме.

В результате на акимов наложили штраф в размере 50 МРП (172, тыс. тенге).

Отметим, согласно статье 680 КоАП РК, непринятие руководителями либо ответственными секретарями или иными должностными лицами, определяемыми президентом РК, государственных органов, Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований в пределах своих полномочий мер по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции либо в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с нарушением законодательства РК о противодействии коррупции, либо непредоставление соответствующей информации в органы государственных доходов по месту жительства виновных лиц влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.