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В Казахстан снова разрешили ввозить автомобили без кнопки SOS

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Кнопка SOS в автомобиле
Кнопка SOS. Иллюстративное фото: Lanski/Getty Images

Казахстан отстоял право отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранных изготовителей авто не оснащать машины кнопкой SOS, говорится на официальном сайте Минторговли.

Требования по установке кнопки SOS на транспорт сняты на 4 года - до 31 декабря 2027 года. Решение было принято на заседании совета ЕЭК в Москве сегодня, 26 сентября.

С предложением казахстанской стороны, как отметили в МТИ РК согласились все страны-участницы ЕАЭС.

Соответствующие изменения будут внесены в решение комиссии Таможенного союза от 2011 года.

Как уточнили в министерстве, отечественные производители транспортных средств и официальные представители иностранных изготовителей до 31 декабря 2027 года смогут проводить оценку соответствия и выпускать в обращение транспортные средства категорий M и N (грузовой и пассажирский), без оснащения устройствами экстренного вызова.

Как считают в Минторговли, решение благоприятно отразится на развитии автомобильной отрасли Казахстана. Будет способствовать расширению модельной линейки транспортных средств и приходу новых брендов на рынок Казахстана.

Напомним, до 1 февраля 2024 года от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств этих категорий стран ЕАЭС.

При этом на граждан, которые приобретали транспорт этих категорий для собственных нужд, данное пролонгирование не распространялось. Для них был предусмотрен переходный период – до 1 февраля 2023 года.

В феврале этого года совет Евразийской экономической комиссии на очередном онлайн-заседании продлил на 1 год срок ввода в действие обязательного оснащения личного автотранспорта кнопкой SOS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038255-v-kazahstan-snova-razreshili-vvozit-avtomobili-bez-knopki-sos/

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