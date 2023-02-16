Казахстанцам разрешили пока не устанавливать кнопку SOS на ввозимых в страну авто

Автомобили. Иллюстративное фото: pixabay.com

По инициативе Казахстана Совет Евразийской экономической комиссии на очередном онлайн-заседании продлил на 1 год срок ввода в действие обязательного оснащения личного автотранспорта кнопкой SOS, сообщает сайт правительства РК.

Казахстанскую сторону на заседании возглавлял заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M (грузовой и пассажирский), ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза.

Ранее, до 1 февраля 2024 года, от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств этих категорий стран ЕАЭС.

При этом на граждан, которые приобретали транспорт этих категорий для собственных нужд, данное пролонгирование не распространялось. Для них был предусмотрен переходный период – до 1 февраля 2023 года.

"Принимая во внимание обращения автовладельцев на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и отсутствие комплектующих для изготовления кнопок SOS, казахстанской стороной был поднят вопрос продления срока обязательного оснащения также на год.

Члены Совета ЕЭК единогласно поддержали данное предложение. Теперь транспортные средства категорий M и N, ввозимые для собственных нужд на территорию стран ЕАЭС, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 1 февраля 2024 года", – говорится в сообщении правительства.

Еще одна пролонгация сделана для перехода с бумажных на электронные паспорта самоходных машин и других видов техники.

По поручению Совета ЕЭК от 25 января 2023 года в первом полугодии необходимо разработать новую архитектуру систем электронных паспортов и алгоритм информационного взаимодействия между системами государств-членов ЕАЭС, а срок переходного периода, установленный в 2022 году, истекает 1 апреля 2023 года.

Таким образом, чтобы принятые ранее решения не влияли на свободу обращения самоходной и другой техники на территории ЕАЭС, Совет ЕЭК принял решение о переносе срока окончания переходного периода по оформлению электронных паспортов до 30 июня 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009630-kazahstantsam-razreshili-poka-ne-ustanavlivat-knopku-sos-na-vvozimyh-v-stranu-avto/