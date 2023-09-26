До 13,8 млн тенге могут заработать алматинцы за сообщение о взятках

Сколько могут заработать алматинцы за сообщения о взятках, рассказал руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Арман Рахимов, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Рахимов во время поделился, что если раньше население чаще всего сообщало о фактах вымогательства с них взяток, то теперь и сами госслужащие подают сигналы о предлагаемых им вознаграждениях.

"В прошлом году за сообщение о коррупционных правонарушениях были поощрены 13 граждан на сумму 2,6 млн тенге. В текущем году - три лица на сумму 520 тыс. тенге", - сообщил спикер.

Он отметил, что сумма вознаграждения варьируется от степени тяжести совершенного коррупционного правонарушения. Так, за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления заявивший о подобном факте может получить до 100 МРП (345 000 тенге).

"Существует градация и от суммы взятки. Если сумма ущерба превышает 1000 МРП, вознаграждение составляет 10% от причиненного ущерба, но не более 4000 МРП (13 800 000 тенге).

Обязательное условие получения - то, что факт подтвердился, и он подтверждается приговором суда, вступившим в законную силу, или решением по административному материалу, либо, если дело прекращено по не реабилитирующим основаниям", - заявил Рахимов.

Он напомнил, что граждане, столкнувшиеся с коррупционными правонарушениями, могут обратиться в call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.

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