До 13,8 млн тенге могут заработать алматинцы за сообщение о взятках
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Сколько могут заработать алматинцы за сообщения о взятках, рассказал руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Арман Рахимов, передает корреспондент NUR.KZ.
Арман Рахимов во время брифинга на площадке РСК поделился, что если раньше население чаще всего сообщало о фактах вымогательства с них взяток, то теперь и сами госслужащие подают сигналы о предлагаемых им вознаграждениях.
"В прошлом году за сообщение о коррупционных правонарушениях были поощрены 13 граждан на сумму 2,6 млн тенге. В текущем году - три лица на сумму 520 тыс. тенге", - сообщил спикер.
Он отметил, что сумма вознаграждения варьируется от степени тяжести совершенного коррупционного правонарушения. Так, за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления заявивший о подобном факте может получить до 100 МРП (345 000 тенге).
"Существует градация и от суммы взятки. Если сумма ущерба превышает 1000 МРП, вознаграждение составляет 10% от причиненного ущерба, но не более 4000 МРП (13 800 000 тенге).
Обязательное условие получения - то, что факт подтвердился, и он подтверждается приговором суда, вступившим в законную силу, или решением по административному материалу, либо, если дело прекращено по не реабилитирующим основаниям", - заявил Рахимов.
Он напомнил, что граждане, столкнувшиеся с коррупционными правонарушениями, могут обратиться в call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038156-do-138-mln-tenge-mogut-zarabotat-almatintsy-za-soobschenie-o-vzyatkah/