Жаловался на боль в ухе: мальчик из Аксу заболел редким видом саркомы

6-летний Маргулан из Аксу страдает саркомой. Все началось с жалоб на боли в ухе, но установить диагноз ребенку не могли. Отправившись в клинику Турции, родители узнали о болезни сына, передает NUR.KZ.

"У ребенка с рождения по здоровью не было особых отклонений. Все прививки он получал своевременно, медосмотр проходил ежегодно. В 2022 году весной сын стал жаловаться на боли в области левого уха. Врач выписал медикаменты, но они не помогли. Мы прошли еще нескольких врачей и необходимые обследования.

В 2022 году я увидела в левом ухе нарост. Сына госпитализировали, сделали несколько операций. Точный диагноз поставить не могли, потому лечение сын не получал. Чтобы время не терять, решили повезти сына в Стамбул на лечение, где после диагностики сделали операцию на головной мозг, а затем - еще одну операцию на ухо", - говорит мама мальчика, Амина Нугман.

Лишь после этого ребенку Маргулану смогли установить диагноз - саркома. Амина отмечает, что именно тот вид саркомы, который обнаружили у ее сына, - редкий.

Сейчас мальчику необходимо длительное лечение. Он уже получил несколько блоков химиотерапии, стоимость которой составила 38 млн тенге.

Родителям удалось оплатить 32 млн тенге. Еще 6 млн - долг перед клиникой. Мальчику нужна еще одна операция, но нужно оплатить хотя бы половину ее стоимости - из-за этого операция откладывается. Тем не менее врачи отмечают, что тянуть с ней нельзя, так как есть риск роста опухоли.

На сегодня необходимая для лечения сумма составляет 11 млн тенге.

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Карты привязаны к номеру: +7 705 594 97 10, Амина Н., мама.