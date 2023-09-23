Выход из безденежья казахстанке во сне подсказала мама

Жительнице Жамбылской области Сабыркуль Сергелбековой пришлось пережить безденежье и непростые времена до момента, пока она не увидела необычный сон в автобусе. Выход из ситуации ей подсказала мама - сейчас женщина превратила хобби в успешный бизнес, передает КТК.

49-летняя Сабыркуль Сергелбекова теперь шьет казахские национальные головные уборы, корпеше, а также создает все для тойбастара.

Ее продукция славится не только на юге страны, но и в других регионах. Предпринимательница говорит, что рукоделием начала заниматься несколько лет назад. Как шить корпеше или кимешек, смотрела по урокам в интернете. Признается, было сложно. Зато сейчас в ее арсенале более 30 вариаций национального орнамента.

"Вот корпеше, подушки, это мягкий мяч, чтобы дети люстру не снесли. Вот сумка необычная, на подарок, например. Вот корпеше для келинки, это кемешек белоснежный. А это для келинки и шкатулка в виде саукеле. Сюда можно сложить украшения или что-то ценное", - рассказывает Сабыркуль.

Главным помощником и соратником женщина называет своего мужа Алмаса. Пока она шьет, он готовит, убирает и следит за садом.

Взять иголку в руки, говорит мать троих детей и бабушка пятерых внуков, заставила нужда. Четыре года назад казахстанка осталась без работы, семья кое-как сводила концы с концами. Сабыркуль вспоминает тот переломный день буквально со слезами на глазах.

"Тогда прямо тяжело с деньгами было. Детей надо было кормить, одевать. Я в Тараз поехала, чтобы взять кредит на продукты. Но мне отказали. Назад домой в автобусе. Села, уснула и вижу маму. Она несколько раз повторила: "Шей!". От страха проснулась, по сторонам посмотрела - никого. Домой приехала и решила попробовать. Страшно было. Но первые три корпеше продала тогда за 15 тысяч тенге", - вспоминает предпринимательница.

Сейчас от заказов, говорит Сабыркуль, нет отбоя. Ручные изделия продаются по всему Казахстану через соцсети. Женщина, вспоминая свой опыт, помогает нуждающимся и мечтает, что в скором времени откроет курсы кройки и шитья.

Источник: КТК

Напомним, ранее стало известно об удивительном повороте, который произошел в жизни бездомного после случайной встречи в Атырау. Анатолий Жбанов потерял работу и остался на улице, просил милостыню. Из документов у него имелся только паспорт гражданина СССР.

В один из дней мимо него проходил Марат Бисембиев, остаться безучастным не смог, подал денег человеку, а заодно и поинтересовался его судьбой. Судя по виду, вспоминает он, мужчина был не пропащий. Он предложил пожить в его пустующей времянке. Бездомный согласился.

По словам Анатолия Жбанова, если бы не Марат ага, он уже не знал бы, куда деваться и как быть дальше. Ему также пообещали помочь оформить документы.