Пропавшего акмолинца нашли в поле спустя 15 дней поисков

Пропавшего в Акмолинской области мужчину нашли спустя 15 дней - все это время он провел в поле, сообщает официальный Instagram-аккаунт областного департамента полиции.

С заявлением об исчезновении 36-летнего мужчины в полицию обратилась его мать.

По словам женщины, 5 сентября ее сын, страдающий психическим заболеванием, вышел из дома в неизвестном направлении и больше не вернулся. Обеспокоенная женщина сообщила, что из-за болезни мужчина может быть дезориентирован.

Полицейские приступили к поискам, проверили все адреса, куда мог направиться мужчина, и даже начали поиски в Астане.

Правоохранители проверяли близлежащие лесные массивы и водоемы.

"15 дней не прекращались мероприятия и все это время родные акмолинца надеялись на благоприятный исход. В рамках ОПМ "Розыск" без вести пропавший был найден в поле, на расстоянии около 20 километров от ближайшего поселка Булаксай", - сообщили в полиции.

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Сейчас его передали родным.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" указывается, что при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через три дня с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.