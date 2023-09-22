Лица плюющихся алматинцев показала полиция (видео)

Полиция Алматы обнародовала видеоролик с плюющимися гражданами. В городском ДП напомнили, что за нарушение грозит административная ответственность, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полиция Алматы опубликовала видеоролик с плюющимися гражданами. Горожанам напомнили, что в городе проводятся точечные рейды по выявлению и пресечению фактов загрязнения общественных мест.

Цель отработки — соблюдение жителями Алматы общепринятых норм поведения, влияющих на эстетический облик города.

Так, в период с 15 по 22 сентября полицейские выявили 234 факта загрязнения мест общего пользования. Из них 103 случая – плевки в общественном месте.

По указанным фактам людей привлекли к административной ответственности по статье 434-2 КоАП РК.

"Сумма штрафа составила 1,7 млн тенге. Всего с начала года за загрязнения мест общего пользования к административной ответственности привлечено почти 5 тысяч человек на общую сумму 84,5 млн тенге", – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

Согласно статье 434-2 КоАП, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

Если нарушение было совершено повторно в течение года, то гражданина подвергают штрафу в 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Напомним, в августе прошлого года бывший вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров предложил создать сайт "Позор нации", на котором предложил публиковать фотографии плюющих и бросающих мусор на улицах казахстанцев.