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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Американка спустя 26 лет встретилась с родной мамой из Казахстана

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Девушка и женщина держатся за руки
Руки. Иллюстративное фото: Fiordaliso / Getty Images

Казахстанка спустя 26 лет встретилась со своей родной дочерью, которая сразу после рождения оказалась сначала в детдоме, а потом попала в приемную семью в Соединенных Штатах, сообщает МИА "Казинформ".

О встрече мамы и дочери рассказал телеканал Jibek Joly в проекте "Шетелдегі қазақ балалары".

Роза Смагулова – биологическая мать девушки из США по имени Сейдж. В 1997 году ребенок, которую при рождении назвали Гульмирой, оказалась в детдоме, после чего девочку удочерила американская пара. Приемные родители 26-летней Сейдж не скрывали от нее правды.

В конце концов девушка решила встретиться с биологической матерью. Для этого Сейдж обратилась в посольство Казахстана в США, где ей помогли отыскать маму – Розу Смагулову.

Девушка приехала в Казахстан, где в аэропорту ее встретила мать Роза, а также биологические сестра и брат. Сейдж пробудет в Казахстане до 1 октября. Вместе с родными мамой и сестрой они планируют посетить в стране ряд городов.

Напомним, в 2021 году девушка из США обратилась к казахстанцам с просьбой – она попросила помочь разыскать биологических родителей ее сводного брата, который родился в Казахстане.

На сайте Генконсульства РК во Франкфурт-на-Майне говорится, что порядок усыновления ребенка из Казахстана иностранными гражданами осуществляется в соответствии с конвенцией "О защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления" и кодексом РК "О браке (супружестве) и семье".

При выезде из Казахстана усыновленного ребенка ставят на консульский учет в Министерстве иностранных дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037712-amerikanka-spustya-26-let-vstretilas-s-rodnoy-mamoy-iz-kazahstana/

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