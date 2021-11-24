Гражданка США попросила казахстанцев помочь разыскать родителей ее сводного брата

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Гражданка США Элизабет Азиз обратилась к казахстанцам с просьбой - она просит помочь разыскать биологических родителей ее сводного брата, который родился в Казахстане, но был усыновлен гражданами США.

Пост Элизабет опубликовала Facebook-страница Kazakh American Association.

Как пишет Элизабет, в документах мальчика не был указан биологический отец, но тест на родословную выявил, что у него казахские корни.

"Его имя по рождению Андрей Шаталин. Его биологическую мать зовут Наталья Алексеевна Шаталина, она, возможно, русская", - пишет девушка.

Согласно данным, которыми располагает приемная семья парня, Наталья, вероятнее всего, 1973 года рождения. Когда она родила Андрея, ей было около 28 лет.

"Мой брат родился примерно с 13 по 19 октября 2002 года. Дата не точная, так как в разных бумагах указана по-разному. Согласно документам, у его биологической матери, возможно, есть еще один ребенок", - написала Элизабет.

Андрей родился в Астане (ныне Нур-Султан) по адресу Манас, 8.

"Его оставили в больнице, а после передали в специализированный дом малыша Астаны. Это вся информация, которая у нас есть. Буду благодарна любой помощи", - заключила американка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943653-grazhdanka-ssha-poprosila-kazahstantsev-pomoch-razyskat-roditeley-ee-svodnogo-brata/