Бот в Telegram сливает данные казахстанцев: по запросу он выдает телефоны и адреса

В Telegram появился бот, распространяющий данные казахстанцев – узнать место проживание и телефон человека можно по ФИО. Кроме Казахстана людей можно вычислить и в других странах, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем приветствии бот сообщает, что "является инструментом по поиску информации о физических и юридических лицах и использует для поиска открытый и общедоступные банки данных".

Скриншот Telegram-бота: Telegram

Далее предлагается подтвердить свой номер телефона, а затем перейти к поиску данных. Бот предлагает искать по ФИО, по номеру авто (для РФ), по ссылке на Instagram, Facebook, "Вконтакте" и "Одноклассниках", также по номеру телефона, почте, по ИИН, и даже по фотографии – ее предлагается загрузить для визуального поиска по фото в соцсетях.

Скриншот Telegram-бота: Telegram

Провести проверку мы решили на себе – вбиваем свое ФИО. Далее бот предлагает выбрать страну – кроме Казахстана людей можно искать в России, Беларуси, Турции, Украине, Мексике, Латвии, Германии, Индии и еще множестве других стран.

Выбираем Казахстан – по ФИО бот выдал номер телефона, адрес прописки (правда старый), должность и год начала работы в компании, ИИН, пол, национальность и дату рождения.

Скриншот Telegram-бота: Telegram

Вбиваем ФИО еще нескольких знакомых – также полные анкетные данные.

Наличие Telegram-бота, выдающего данные казахстанцев, прокомментировали в МЦРИАП.

"По предварительному анализу работы Telegram-ботов "A" и "T" сообщаем, что сбор персональных данных граждан (Ф.И.О.) Республики Казахстан осуществляется из различных сервисов онлайн-платформ, таких как: Telegram, Facebook, WhatsApp, "Одноклассники" и т.п.

Вместе с тем, Telegram-боты получают сведения по абонентским номерам сотовой связи, записанные в контактах третьих лиц, из сервиса Get Contact, которому доступ для пользователей с территории Республики Казахстан ограничен в связи с выявленными нарушениями законодательства Республики Казахстан.

При этом telegram-боты выводят старые сведения об адресах проживания (прописки). Кроме того, некоторые адреса, возможно, были указаны в общедоступных источниках либо сервисах доставки товаров и услуг.

По информации экспертов, Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах", – сообщили в пресс-службе министерства.

В МЦРИАП добавили, что выясняют обстоятельства по данному боту, а также ведут сбор данных "для рассмотрения вопроса возбуждения административного производства".

"Отмечаем, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность. В настоящее время министерство принимает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных", – добавили в ведомстве.

В МЦРИАП добавили, что в мажилисе рассматривают поправки, которые позволят в будущем проводить проверки собственников и операторов баз, содержащих персональные данные при наличии информации о нарушении требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

Также такие ресурсам смогут ограничивать доступ через уполномоченные органы, а граждан оповещать об утечках через Egov.

"Непосредственно по данному факту будет направлена информация в Министерство культуры и информации для ограничения доступа к выявленным телеграмм-ботам в связи с нарушением законодательства о защите персональных данных", – заявили в МЦРИАП.

Добавим, что по информации на сайте мессенджера, Тelegram – это приложение для обмена сообщениями с упором на скорость и безопасность. Telegram можно использовать на всех устройствах одновременно – сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров.

Telegram имеет более 700 млн активных пользователей в месяц и входит в десятку самых загружаемых приложений в мире. С помощью Telegram также можно отправлять сообщения, фото, видео и файлы любого типа, а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию.

Напомним, ранее в "Яндекс Go" опровергли информацию о том, что Федеральная служба безопасности России получит доступ к данным казахстанцев, пользующихся услугами компании.

В компании отметили, что законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Это не изменится и после 1 сентября.

Позже в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировали информацию о передаче данных казахстанцев, пользующихся "Яндекс.Такси", ФСБ России.