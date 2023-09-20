Видео с ребенком, который висит на окне многоэтажки в Астане, появилось в Сети

В Сети появились видео из Астаны, на которых видно висящего на окне многоэтажки человека. Сообщается, что в беду попала 10-летняя девочка, которую спас сотрудник охраны этого ЖК, передает NUR.KZ.

Эта история появилась в Instagram-сообществе astana_brothers. Были опубликованы видео очевидцев.

Так, на кадрах можно заметить, что на внешней стене многоэтажного дома, на уровне одного из верхних этажей из окна свисает человеческая фигура. Люди за кадром говорят, что это маленькая девочка, которая висит на окне 20-го этажа.

В подписи к публикации говорится о том, что инцидент произошел сегодня около 16:00.

"19 сентября 2023 года примерно в 16:00 на пульт старшего смены ТОО "RaМad" Торекулова Нарула Батыркуловича поступило сообщение о том, что замечен ребенок, который повис на карнизе 20-го этажа в ЖК "Highvill Astana", блок С.

Охранник незамедлительно поднялся на этаж и проник в квартиру, где произошло данное ЧП, затем поднял ребенка с карниза, вытащил из окна, тем самым спасая жизнь ребенку. Оказалось, что это была девочка примерно 10 лет", – пишут представители паблика.

При этом авторы поста утверждают, что в настоящий момент с ребенком все хорошо.

Также в карусели опубликованы фотографии самого охранника и кадры, снятые в квартире девочки.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием к представителям ДП и ДЧС Астаны. В Департаменте по ЧС ответили, что заявлений по этому случаю к ним не поступало.

Как уберечь ребенка от падения из окна?

Ранее представители МВД на своем официальном сайте отмечали, что обеспокоены участившимися выпадениями из окон детей младшего возраста.

"Дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их", – отметили в ведомстве.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок.

Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.

Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.

Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

Не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник.

Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон.

Важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.

Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца – жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", – подчеркнули правоохранители.