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Пьяный отец оставил 5-летнюю дочь с посторонним мужчиной в Акмолинской области

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Девочка идет по улице с мужчиной
Мужчина и девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

В городе Косшы отец вместе с 5-летней дочерью пошел к своему знакомому, а после совместного распития спиртных напитков вернулся домой один, попросту забыв ребенка у постороннего мужчины. С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать девочки, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Заявление о пропаже 5-летней девочки поступило в отдел полиции Косшы 19 сентября в 16.55.

По словам матери, малышка пропала часом ранее и после безуспешных самостоятельных поисков родительница решила обратиться за помощью к стражам порядка.

Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав отдела полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры и неравнодушные горожане.

Оперативно правоохранители установили, что в день происшествия отец вместе с девочкой пошел к своему знакомому, а после совместного распития спиртных напитков вернулся домой один, попросту забыв ребенка у постороннего мужчины.

Последний, также будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял девочку и поехал с ней в Астану заниматься попрошайничеством.

Полицейские по видеокамерам отследили маршруты передвижения мужчины с пропавшим ребенком, нашли автобус, на котором они поехали в столицу и вернулись обратно.

Уже затемно, спустя практически пять часов поисков, девочка была найдена в Косшы. К счастью, никаких противоправных действий в отношении нее не было совершено.

Правоохранители выяснили, что мужчина является лицом без определенного места жительства и, по его словам, планировал вернуть ребенка родителям.

В настоящее время в отношении родителей составлен административный протокол по ст.127 ч.1 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Семья взята на профилактический контроль.

В отношении мужчины также составлены административные протоколы, он помещен в Центр адаптации.

Добавим, что согласно ст.127 ч.1 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (34 500 тенге).

Напомним, ранее супруги из Алматы потеряли 15-летнюю внучку на трассе в Актюбинской области. Выяснилось, что семья ехала на авто из Сочи. По дороге они остановилась в одном из кемпингов Иргизского района, где супруги отошли от машины на 15 минут. В это время их 15-летняя внучка, которая спала на заднем сиденье, вышла из автомобиля.

Не заметив этого, пенсионеры продолжили свой путь. Только на границе с Кызылординской областью они обнаружили отсутствие девочки и обратились в полицию. Стражи порядка нашли несовершеннолетнюю и передали бабушке с дедушкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037431-pyanyy-otets-ostavil-5-letnyuyu-doch-s-postoronnim-muzhchinoy-v-akmolinskoy-oblasti/

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