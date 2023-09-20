Оглашены номинанты национальной премии URKER-2023
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Стали известны номинанты национальной премии URKER-2023 в области печатной, радио, интернет-журналистики. Конкурс проводился по 12 номинациям.
Три номинации были заявлены впервые – «Лучшее международное СМИ», «Лучший подкаст», «Лучший YouTube-канал».
Всего в адрес организаторов поступило 450 работ на соискание Премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года», «Лучшее региональное СМИ» и «Лучший репортаж года». Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиа менеджеры.
В преддверии церемонии награждения были объявлены номинанты престижной премии, в шорт-лист вошли 48 номинантов:
Лучшее интервью года:
- Лэйла Тастанова - Time.kz;
- Эльмира Асқарқызы - Nur.kz;
- Айхан Шарип – газета «Айқын»;
- Мейрамтай Имангали – газета «Дидар» (Восточно-Казахстанская область).
Лучший репортаж года:
- Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz;
- Санат Урналиев - Informburo.kz;
- Арайлым Мурат - inform.kz;
- Дина Адиль - Qaz365.kz портал Жаңа Қазақстан;
Лучший материал на социальную тему:
- Индира Сатбаева - газета «Вечерний Алматы» (город Алматы);
- Айбек Таскалиев - газета «Ақтөбе» (Актюбинская область);
- Амангуль Тлейкызы - El.kz;
- Кажет Андас - газета «Жетісу» (область Жетысу).
Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):
- Талгат Батырхан – газета «Егемен Қазақстан»;
- Карина Негметова - Kokshetau.info (Акмолинская область);
- Анна Величко - Golos-naroda.kz;
- Евгения Максимова - Zhaikpress.kz (Западно-Казахстанская область).
Лучший аналитический материал года:
- Ерик Рахым - Nege.kz;
- Сулугуль Бакесова - Forbes Kazakhstan;
- Меруерт Сарсенова - Kapital.kz;
- Жанель Жазетова - Informburo.kz.
Лучший новостной портал года:
- Nege.kz;
- Stan.kz;
- Nur.kz;
- Golos-naroda.kz.
Лучший проект на радиостанции:
- радио «Жаңа ФМ» - программа «Зеленая волна» (город Караганда)
- радио «Astana FM» - Информационно-социальная программа;
- радио «Orda FM» - программа «Zhas STAR»;
- радио «Той Думан» - «Беташар шоу».
Лучшая фотография года:
- Досжан Балабекұлы;
- Владимир Третьяков;
- Валерий Бугаев;
- Самат Кусайынов.
Лучшее региональное СМИ:
- газета «Jetisy» (область Жетысу);
- газета «Алатау арайы» (город Қонаев);
- газета «Панорама Шымкента» (город Шымкент);
- газета «Сыр бойы» (Кызылординская область).
Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио-, интернет-журналистики):
- журнал «Қазақ елі» (Турция);
- радио района Баян-Өлгий (Монголия);
- газета «Шүйдің нұры» (Россия);
- газета «Нұрлы жол» (Узбекистан).
Лучший подкаст:
- «Zere» - Маншук Асаутай;
- «Dope Soz» - Жомарт Аралбайулы, Арсен Тусипбек;
- «OY-DETOX» - Айнель Амирхан;
- «Momski әңгіме» - Жетен Даурен.
Лучший YouTobe канал:
- Абай Сейфолла - «Abay Live»;
- Ренат Ташкинбаев - Студия «Другие места»;
- Байдалы Жазира - «Sayahat Time»;
- Болат Бухарбай - «Jaqsy Bolady».
Победители премии станут известны 22 сентября. Церемония награждения лауреатов состоится в городе Астана в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере одного миллиона тенге.
Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.
Организаторами премии являются Министерство культуры и информации РК и корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037355-oglasheny-nominanty-natsionalnoy-premii-urker-2023/