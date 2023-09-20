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Оглашены номинанты национальной премии URKER-2023

Опубликовано:

Премия URKER-2023
Премия: URKER-2023

Стали известны номинанты национальной премии URKER-2023 в области печатной, радио, интернет-журналистики. Конкурс проводился по 12 номинациям.

Три номинации были заявлены впервые – «Лучшее международное СМИ», «Лучший подкаст», «Лучший YouTube-канал».

Всего в адрес организаторов поступило 450 работ на соискание Премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года», «Лучшее региональное СМИ» и «Лучший репортаж года». Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиа менеджеры.

В преддверии церемонии награждения были объявлены номинанты престижной премии, в шорт-лист вошли 48 номинантов:

Лучшее интервью года:

  • Лэйла Тастанова - Time.kz;
  • Эльмира Асқарқызы - Nur.kz;
  • Айхан Шарип – газета «Айқын»;
  • Мейрамтай Имангали – газета «Дидар» (Восточно-Казахстанская область).

Лучший репортаж года:

  • Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz;
  • Санат Урналиев - Informburo.kz;
  • Арайлым Мурат - inform.kz;
  • Дина Адиль - Qaz365.kz портал Жаңа Қазақстан;

Лучший материал на социальную тему:

  • Индира Сатбаева - газета «Вечерний Алматы» (город Алматы);
  • Айбек Таскалиев - газета «Ақтөбе» (Актюбинская область);
  • Амангуль Тлейкызы - El.kz;
  • Кажет Андас - газета «Жетісу» (область Жетысу).

Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

  • Талгат Батырхан – газета «Егемен Қазақстан»;
  • Карина Негметова - Kokshetau.info (Акмолинская область);
  • Анна Величко - Golos-naroda.kz;
  • Евгения Максимова - Zhaikpress.kz (Западно-Казахстанская область).

Лучший аналитический материал года:

  • Ерик Рахым - Nege.kz;
  • Сулугуль Бакесова - Forbes Kazakhstan;
  • Меруерт Сарсенова - Kapital.kz;
  • Жанель Жазетова - Informburo.kz.

Лучший новостной портал года:

  • Nege.kz;
  • Stan.kz;
  • Nur.kz;
  • Golos-naroda.kz.

Лучший проект на радиостанции:

  • радио «Жаңа ФМ» - программа «Зеленая волна» (город Караганда)
  • радио «Astana FM» - Информационно-социальная программа;
  • радио «Orda FM» - программа «Zhas STAR»;
  • радио «Той Думан» - «Беташар шоу».

Лучшая фотография года:

  • Досжан Балабекұлы;
  • Владимир Третьяков;
  • Валерий Бугаев;
  • Самат Кусайынов.

Лучшее региональное СМИ:

  • газета «Jetisy» (область Жетысу);
  • газета «Алатау арайы» (город Қонаев);
  • газета «Панорама Шымкента» (город Шымкент);
  • газета «Сыр бойы» (Кызылординская область).

Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио-, интернет-журналистики):

  • журнал «Қазақ елі» (Турция);
  • радио района Баян-Өлгий (Монголия);
  • газета «Шүйдің нұры» (Россия);
  • газета «Нұрлы жол» (Узбекистан).

Лучший подкаст:

  • «Zere» - Маншук Асаутай;
  • «Dope Soz» - Жомарт Аралбайулы, Арсен Тусипбек;
  • «OY-DETOX» - Айнель Амирхан;
  • «Momski әңгіме» - Жетен Даурен.

Лучший YouTobe канал:

  • Абай Сейфолла - «Abay Live»;
  • Ренат Ташкинбаев - Студия «Другие места»;
  • Байдалы Жазира - «Sayahat Time»;
  • Болат Бухарбай - «Jaqsy Bolady».

Победители премии станут известны 22 сентября. Церемония награждения лауреатов состоится в городе Астана в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются Министерство культуры и информации РК и корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037355-oglasheny-nominanty-natsionalnoy-premii-urker-2023/

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