Оглашены номинанты национальной премии URKER-2023

Стали известны номинанты национальной премии URKER-2023 в области печатной, радио, интернет-журналистики. Конкурс проводился по 12 номинациям.

Три номинации были заявлены впервые – «Лучшее международное СМИ», «Лучший подкаст», «Лучший YouTube-канал».

Всего в адрес организаторов поступило 450 работ на соискание Премии, наибольшее количество заявок поступило по направлениям: «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее интервью года», «Лучший аналитический материал года», «Лучшее региональное СМИ» и «Лучший репортаж года». Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиа менеджеры.

В преддверии церемонии награждения были объявлены номинанты престижной премии, в шорт-лист вошли 48 номинантов:

Лучшее интервью года:

Лэйла Тастанова - Time.kz;

Эльмира Асқарқызы - Nur.kz;

Айхан Шарип – газета «Айқын»;

Мейрамтай Имангали – газета «Дидар» (Восточно-Казахстанская область).

Лучший репортаж года:

Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz;

Санат Урналиев - Informburo.kz;

Арайлым Мурат - inform.kz;

Дина Адиль - Qaz365.kz портал Жаңа Қазақстан;

Лучший материал на социальную тему:

Индира Сатбаева - газета «Вечерний Алматы» (город Алматы);

Айбек Таскалиев - газета «Ақтөбе» (Актюбинская область);

Амангуль Тлейкызы - El.kz;

Кажет Андас - газета «Жетісу» (область Жетысу).

Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

Талгат Батырхан – газета «Егемен Қазақстан»;

Карина Негметова - Kokshetau.info (Акмолинская область);

Анна Величко - Golos-naroda.kz;

Евгения Максимова - Zhaikpress.kz (Западно-Казахстанская область).

Лучший аналитический материал года:

Ерик Рахым - Nege.kz;

Сулугуль Бакесова - Forbes Kazakhstan;

Меруерт Сарсенова - Kapital.kz;

Жанель Жазетова - Informburo.kz.

Лучший новостной портал года:

Nege.kz;

Stan.kz;

Nur.kz;

Golos-naroda.kz.

Лучший проект на радиостанции:

радио «Жаңа ФМ» - программа «Зеленая волна» (город Караганда)

радио «Astana FM» - Информационно-социальная программа;

радио «Orda FM» - программа «Zhas STAR»;

радио «Той Думан» - «Беташар шоу».

Лучшая фотография года:

Досжан Балабекұлы;

Владимир Третьяков;

Валерий Бугаев;

Самат Кусайынов.

Лучшее региональное СМИ:

газета «Jetisy» (область Жетысу);

газета «Алатау арайы» (город Қонаев);

газета «Панорама Шымкента» (город Шымкент);

газета «Сыр бойы» (Кызылординская область).

Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио-, интернет-журналистики):

журнал «Қазақ елі» (Турция);

радио района Баян-Өлгий (Монголия);

газета «Шүйдің нұры» (Россия);

газета «Нұрлы жол» (Узбекистан).

Лучший подкаст:

«Zere» - Маншук Асаутай;

«Dope Soz» - Жомарт Аралбайулы, Арсен Тусипбек;

«OY-DETOX» - Айнель Амирхан;

«Momski әңгіме» - Жетен Даурен.

Лучший YouTobe канал:

Абай Сейфолла - «Abay Live»;

Ренат Ташкинбаев - Студия «Другие места»;

Байдалы Жазира - «Sayahat Time»;

Болат Бухарбай - «Jaqsy Bolady».

Победители премии станут известны 22 сентября. Церемония награждения лауреатов состоится в городе Астана в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы». Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки URKER и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются Министерство культуры и информации РК и корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».