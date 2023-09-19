"Страшно": режим ЧС из-за треснувшей многоэтажки могут ввести в Павлодаре (видео)

Власти Павлодара могут ввести режим ЧС из-за треснувшего четырехэтажного дома. Акимат города вместе архитекторами просчитывают риски и план ремонта здания, передает телеканал "Астана".

Как сообщают корреспонденты телеканала, власти Павлодара готовятся объявить режим ЧС техногенного характера из-за треснувшего четырехэтажного дома. По словам жильцов, они обращались к чиновникам еще весной, однако те не поторопились с помощью. За это время стены здания разошлись еще на несколько сантиметров.

Жильцы разваливающегося дома говорят, что он был построен в 80-х годах на берегу реки, но не на сваях, поэтому стены и плиты начали разъезжаться. И если раньше были просто трещины, то теперь запенить или зацементировать их не получится.

"С апреля месяца стали щели все больше и больше увеличиваться. Верхние этажи сложатся точно. Потому что верхние этажи больше разъезжаются. Страшно. Но они не предлагают жилье никакое. Сказали, расселяйтесь, куда хотите", – рассказал житель Павлодара Евгений Болдырев.

Жители дома также сообщили корреспондентам телеканала, что местные власти предложили закрепить здание железными стяжками, но для этого жителям 24 квартир надо выехать.

"Съехать одно, надо же имущество куда-то надо вывезти все. Они хотят поднимать крышу. То есть, первую часть, до чердака. А там уже смотреть. И никто не знает, вдруг оно в разные стороны начнет расходиться? То есть, никто гарантий не дает", – добавил другой житель города Ильяс Сенич.

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков на недавней встрече рассказал жителям города, что совместно с архитекторами сейчас просчитывают риски и план ремонта дома. Однако, по словам жильцов дома, проектировщик не скрывает, что проще было бы разобрать здание и построить его заново.

"Если дом признается аварийным, то вас мы должны поставить на очередь. У нас нету другого варианта. Сейчас мы обследуем до конца, да, потом проектировщик даст нам проектное решение, мы покажем, обсудим", – сказал аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Между тем жильцам пояснили, что власти планируют ввести режим ЧС, чтобы получить из городского бюджета деньги на ремонт дома. Но на запрос телеканала в акимате города ответили, что пока не готовы комментировать ситуацию, поскольку окончательное решение по этим домам еще не принято.

Напомним, в апреле жители двух новых многоэтажек в Актобе обнаружили, что фундамент их домов начал крошиться и осыпаться. Эксперты заявили, что их можно отремонтировать, однако на это может уйти не один год.

В сентябре плита обрушилась и проломила пол в строящемся доме в Актау. В управлении строительно-архитектурного контроля сообщили, что будет проверено соответствие выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, а также качество строительных материалов.