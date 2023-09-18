"Учитель должен делать фото комнат школьников": на жалобу алматинца ответили в акимате

В акимате Алматы ответили на жалобу одного из горожан: мужчина заявил, что учителя школы, где учатся его дети, заставили делать обход домов учеников, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее алматинец сообщал о том, что его дети учатся в одной из гимназий, где классный руководитель якобы должен сделать обход домов.

"Только что нам передали распоряжение директора школы, со ссылкой на приказ районо, что классный руководитель должен сделать обход домов учеников, сделать фото дома, комнат, двора и даже сделать фото документов дома!" - .

В Управлении образования Алматы прокомментировали ситуацию.

"Акт жилищно-бытовых условий составляется по заявлению родителей, а также по определению суда при установлении опеки, патроната или усыновления. Всем учащимся составлять акты ЖБУ по нормативным документам не предусмотрено.

Со стороны управления образования Алматы и Медеуского районного отдела образования приказа об обязательном обследовании жилищно-бытовых условий не было. По поводу составления актов ЖБУ во всех школах работниками управления образования проведена разъяснительная работа", - сообщили в управлении.