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Дождь, грозы и жара до 28 градусов: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

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Люди идут по улице с зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане и Алматы сегодня, 16 сентября, синоптики прогнозируют дождь, в столице возможны грозы, между тем в Шымкенте будет жарко, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Астане в субботу ожидается переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов, днем ожидается в пределах 16-18 градусов выше нуля.

В Алматы синоптики обещают переменную облачность, ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью будет в пределах 10-12 градусов, днем повысится до 20-22 градусов.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью будет в районе 10-12 градусов, днем ожидается жара до 26-28 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036694-dozhd-grozy-i-zhara-do-28-gradusov-o-pogode-v-astane-almaty-i-shymkente-rasskazali-sinoptiki/

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