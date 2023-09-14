"Филиал "Алтын Орды": житель Алматы пожаловался акиму на стихийную торговлю

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал о том, как будет решаться вопрос стихийной торговли в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи один из жителей города пожаловался акиму на стихийную торговлю.

"Летом у нас микрорайон - филиал "Алтын Орды": на каждом углу продают арбузы, антисанитария", - сообщил мужчина.

Аким Ерболат Досаев в ответ сообщил, что сейчас власти утверждают точки размещения нестационарных торговых объектов.

"Мы, наконец, со стихийной торговлей начинаем бороться. После этого у ДП появится инструмент, где в неположенном месте торгуют, накладывать штрафы. Такое правило маслихат поддержал - теперь мы утверждаем локации по районам, с акимами работу завершаем сейчас. Мы надеемся, что работу проведем, утвердим - и у ДП появится юридический инструмент, чтобы накладывать штраф", - заключил аким.

Ранее сообщалось, что в южной столице демонтируют незаконно установленные торговые точки, а стихийных торговцев будут штрафовать.