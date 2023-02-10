Нелегальные торговые точки демонтируют в Алматы

Уличная торговля. Иллюстративное фото: pixabay.com

В южной столице демонтируют незаконно установленные торговые точки, а стихийных торговцев будут штрафовать. Об этом сообщил руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Берик Солтанбаев во время , передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в Алматы в 2022 году провели мониторинг и выявили более 500 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. При этом незаконно установленные павильоны, ларьки и киоски подключены к энергосетям, в некоторых есть отопление.

"Мы уже проводим разъяснительные работы с собственниками незаконных нестационарных объектов торговли для осуществления добровольного демонтажа. Поэтому, во избежание стихийного размещения нестационарных торговых объектов в будущем, Управлением городского планирования и урбанистики Алматы ведется разработка схем размещения нестационарных торговых объектов", – сообщил спикер.

По словам Столтанбаева, теперь нестационарные торговые объекты можно будет устанавливать только строго в соответствии со схемой размещения.

Во втором квартале этого года начнется работа по демонтажу незаконных объектов торговли. Их отключат от инженерных коммуникаций, а стихийных торговцев будут штрафовать по статьям 204 и 205 КоАП РК, в рамках которых предусмотрены штрафы от 5 МРП (17 250 тенге) до 300 МРП (1 035 000 тенге) при повторном нарушении в зависимости от формы юридического лица.

Желающим торговать придется соблюдать требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта. Так, эскизный проект должен быть разработан с учетом архитектурно-художественного облика местности, эстетических характеристик, пропорций и должен соответствовать цветовой гамме фасадов окружающей застройки.

Кроме того, владельцы торговых точек должны предусмотреть место для движения пешеходов, а также маломобильных групп населения. Должна быть учтена возможность подъезда для спецтранспорта и аварийно-спасательной техники к зданиям и сооружениям.

Помимо этого, торговую точку можно будет установить в том или ином месте лишь в случае, если подобных торговых объектов на этой локации нет. Для объектов общепита требуется также наличие точек подключения к инженерным сетям на расстоянии не более двадцати метров от места расположения.

Солтанбаев отметил, что такие правила вводятся впервые в нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008909-nelegalnye-torgovye-tochki-demontiruyut-v-almaty/