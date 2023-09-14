Отвергнутая родными женщина почти полгода жила в палатке на берегу моря в Актау

Молодая женщина по имени Наталья осталась без жилья и была вынуждена около полугода жить в палатке на берегу моря в Актау. Родные не приняли ее после приезда из России. Женщине помогли волонтеры, передает Lada.kz.

Как рассказали участники чата "Активисты", Наталья - гражданка Казахстана, она из Актау.

Уезжала на заработки и учебу в Москву. Работала в разных местах, пока не наступила пандемия коронавируса. Хозяин одного из магазинов, где трудилась казахстанка, попросил освободить место.

В начале этого года она вернулась в Актау, но родные захлопнули перед ней дверь со словами: "Ты сильная духом, мы верим в тебя, ты справишься".

С января по апрель Наталья подрабатывала, где могла. Потом купила палатку, чтобы где-то жить. Установила ее на берегу моря и жила в ней с апреля до первой декады сентября.

Работала за три тысячи тенге в день уборщицей в туалете. Попросив повышения зарплаты, нарвалась на увольнение, рассказал один из участников группы.

При этом женщина отказывалась от любой помощи и просила только помочь ей с работой.

Волонтеры отметили, что у нее есть все необходимые документы, она имеет два высших образования.

"К ней пришли женщины, поговорили с ней. Выяснилось, что в городе есть родня, но они не общаются", - сообщил волонтер Анатолий.

В итоге женщину забрала к себе домой одна из волонтеров. Она же ищет работу для Натальи.

Напомним, ранее стала известна история алматинки, которая тоже осталась на улице с ребенком. Женщине пришлось покинуть съемную квартиру, а на аренду другой денег совсем не было. Последние средства женщине пришлось отдать за ущерб, который нанес в квартире ее пятилетний сын - из-за аутизма и умственной отсталости мальчик поломал мебель и оторвал обои.

Как найти работу в Казахстане

На портале egov.kz указывается, что существует несколько способов поиска работы, которыми можно воспользоваться одновременно:

через друзей и знакомых;

через сайты по поиску работы;

через объявления и сообщества в социальных сетях;

через Центры занятости.

Если три первых вышеперечисленных способа не дали результатов, то следует обратиться в Центр занятости для регистрации в качестве лица, ищущего работу.

Какие для этого нужны документы:

заявление;

удостоверение личности;

трудовая книжка (при наличии);

диплом об образовании (при наличии).

После того, как вас зарегистрируют в качестве лица, ищущего работу, сотрудники Центра занятости разместят ваше резюме на сайте государственной биржи труда и при нахождении подходящих вакансий дадут направления по ним.

В случае, если вам отказали в работе или же она вам не подошла по объективным причинам, сотрудники Центра занятости продолжат искать другие варианты.