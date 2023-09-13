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Град, гроза и сильный дождь обрушатся на ряд регионов Казахстана

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Человек с зонтом
Человек с зонтом. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Завтра, 14 сентября, на ряд регионов Казахстана обрушатся сильные дожди, грозы и град. О непогоде предупредили синоптики, опубликовав штормовые предупреждения на сайте "Казгидромета".

По данным синоптиков, 14 сентября ночью и утром в Мангистауской области ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области завтра также возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Карагандинской области синоптики прогнозируют град. Ночью и утром на севере области возможен туман.

В Атырауской и Акмолинской областях ожидается гроза. Местами может быть туманно.

В области Абай и Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные дожди, грозы, местами ветер порывами до 15-20 м/с.

В Костанайской области и области Ұлытау синоптики обещают туман.

При этом местами в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036505-grad-groza-i-silnyy-dozhd-obrushatsya-na-ryad-regionov-kazahstana/

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