Град, гроза и сильный дождь обрушатся на ряд регионов Казахстана
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Завтра, 14 сентября, на ряд регионов Казахстана обрушатся сильные дожди, грозы и град. О непогоде предупредили синоптики, опубликовав штормовые предупреждения на сайте "Казгидромета".
По данным синоптиков, 14 сентября ночью и утром в Мангистауской области ожидается гроза.
В Западно-Казахстанской области завтра также возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.
В Карагандинской области синоптики прогнозируют град. Ночью и утром на севере области возможен туман.
В Атырауской и Акмолинской областях ожидается гроза. Местами может быть туманно.
В области Абай и Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные дожди, грозы, местами ветер порывами до 15-20 м/с.
В Костанайской области и области Ұлытау синоптики обещают туман.
При этом местами в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036505-grad-groza-i-silnyy-dozhd-obrushatsya-na-ryad-regionov-kazahstana/