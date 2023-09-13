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Четверо парней устроили беспредел в закрытом гипермаркете в Астане и сняли это все на видео

Опубликовано:

Тиктокер
Один из задержанных. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Астане четверо парней спрятались в гипермаркете, дождались его закрытия, а после начали пить энергетики, есть чипсы, кататься по полу и все это снимать на камеру, нарушителей правопорядка задержали, об этом сообщается в Телеграм-канале МВД.

" 13 сентября в ходе мониторинга социальной сети TikTok, выявлен видеоконтент, где четверо молодых парней, находясь в гипермаркете “Анвар“, дождались его закрытия. Оставаясь внутри, они совершили действия, не соответствующие культуре поведения", - говорится в сообщении полиции.

По информации МВД, правонарушителей задержали сотрудники ГБР частной охранной фирмы, которые в дальнейшем передали их сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

"Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434 КРКоАП и помещены в комнату временного задержания до принятия решения судом", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно ст.434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036501-chetvero-parney-ustroili-bespredel-v-zakrytom-gipermarkete-v-astane-i-snyali-eto-vse-na-video/

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