Четверо парней устроили беспредел в закрытом гипермаркете в Астане и сняли это все на видео

В Астане четверо парней спрятались в гипермаркете, дождались его закрытия, а после начали пить энергетики, есть чипсы, кататься по полу и все это снимать на камеру, нарушителей правопорядка задержали, об этом сообщается в Телеграм-канале МВД.

"13 сентября в ходе мониторинга социальной сети TikTok, выявлен видеоконтент, где четверо молодых парней, находясь в гипермаркете “Анвар“, дождались его закрытия. Оставаясь внутри, они совершили действия, не соответствующие культуре поведения", - говорится в сообщении полиции.

По информации МВД, правонарушителей задержали сотрудники ГБР частной охранной фирмы, которые в дальнейшем передали их сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

"Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434 КРКоАП и помещены в комнату временного задержания до принятия решения судом", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно ст.434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.