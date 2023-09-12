Мужчина ушел с друзьями и пропал в Атырауской области
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В Атырауской области ведутся поиски 36-летнего мужчины, который ушел на рыбалку вместе с друзьями и домой не вернулся. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
По информации ведомства, 10 сентября родные Ербола Кусаинова 1987 года рождения сообщили в полицию, что он вместе с друзьями ушел на рыбалку и не вернулся домой.
Третий день компетентные органы проводят поиски пропавшего в Атырауской области.
Задействованы сотрудники ДП, ДЧС и 80 бойцов Нацгвардии, кинологическое подразделение и водолазы.
Стражи порядка при наличии информации о Ербол Кусаинове просят обращаться в 102.
Что делать при пропаже человека
На сайте "Электронного правительства" указывается, что при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через три дня с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036305-muzhchina-ushel-s-druzyami-i-propal-v-atyrauskoy-oblasti/