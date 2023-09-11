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Потерявшуюся женщину почти всю ночь искали спасатели в горах Алматы

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Спасатели в горах
Спасатели в горах. Фото: МЧС РК

Вчера в алматинских горах пропала женщина – она разминулась со своими друзьями во время восхождения. Спасатели РОСО почти всю ночь искали туристку, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По данным ведомства, 10 сентября в горах Заилийского Алатау в районе пика Советов (высота 4317 метров) потерялась женщина 1990 года рождения.

"В горный поход она пошла с друзьями, но при восхождении они разминулись. Почти в полночь на помощь вызвали спасателей, телефонная связь была недоступна. На поиски отправилась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через час спасатели были на пике Советов и приступили к поискам. При этом точной геолокации заявитель дать не смог.

Четыре часа в течение ночи спасатели искали туристку в горах в ночное время суток, и только утром, в 05:16, ее удалось найти.

"В 07:50 спасатели спустили девушку до оперативной машины РОСО", - добавили представители МЧС.

При этом в ведомстве напомнили туристам, что:

  • нельзя ходить в горы в одиночку;
  • важно всегда изучать туристический маршрут;
  • нельзя сокращать путь за счет безопасности;
  • перед выходом в горы нужно обязательно предупреждать родных и близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения в город.

Что делать, если вы заблудились?

В Департаменте по ЧС Алматинской области также объяснили, что нужно делать, если вы заблудились.

Первым делом, по словам специалистов, важно не паниковать.

"Действия в состоянии аффекта могут привести к непредсказуемым действиям. Сохраняя самообладание, попытайтесь связаться с родными и со службой спасения по номеру "112" и передать необходимую информацию", – объяснили эксперты.

Если же нет мобильной связи можно попробовать расположиться на открытой местности и дать сигнал спасателям: в темное время суток можно разжечь костер, а днем – как можно выше развесить яркую одежду.

Также можно попытаться найти водяной поток и идти вдоль устья. Однако этого нельзя делать ночью, так как возле рек обычно много камней, о которые можно повредить ноги.

Если вы слышите звуки либо голоса, следует отреагировать на них, призвав на помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036170-poteryavshuyusya-zhenschinu-pochti-vsyu-noch-iskali-spasateli-v-gorah-almaty/

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