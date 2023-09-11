Потерявшуюся женщину почти всю ночь искали спасатели в горах Алматы
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Вчера в алматинских горах пропала женщина – она разминулась со своими друзьями во время восхождения. Спасатели РОСО почти всю ночь искали туристку, сообщается на официальном сайте МЧС РК.
По данным ведомства, 10 сентября в горах Заилийского Алатау в районе пика Советов (высота 4317 метров) потерялась женщина 1990 года рождения.
"В горный поход она пошла с друзьями, но при восхождении они разминулись. Почти в полночь на помощь вызвали спасателей, телефонная связь была недоступна. На поиски отправилась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже через час спасатели были на пике Советов и приступили к поискам. При этом точной геолокации заявитель дать не смог.
Четыре часа в течение ночи спасатели искали туристку в горах в ночное время суток, и только утром, в 05:16, ее удалось найти.
"В 07:50 спасатели спустили девушку до оперативной машины РОСО", - добавили представители МЧС.
При этом в ведомстве напомнили туристам, что:
- нельзя ходить в горы в одиночку;
- важно всегда изучать туристический маршрут;
- нельзя сокращать путь за счет безопасности;
- перед выходом в горы нужно обязательно предупреждать родных и близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения в город.
Что делать, если вы заблудились?
В Департаменте по ЧС Алматинской области также объяснили, что нужно делать, если вы заблудились.
Первым делом, по словам специалистов, важно не паниковать.
"Действия в состоянии аффекта могут привести к непредсказуемым действиям. Сохраняя самообладание, попытайтесь связаться с родными и со службой спасения по номеру "112" и передать необходимую информацию", – объяснили эксперты.
Если же нет мобильной связи можно попробовать расположиться на открытой местности и дать сигнал спасателям: в темное время суток можно разжечь костер, а днем – как можно выше развесить яркую одежду.
Также можно попытаться найти водяной поток и идти вдоль устья. Однако этого нельзя делать ночью, так как возле рек обычно много камней, о которые можно повредить ноги.
Если вы слышите звуки либо голоса, следует отреагировать на них, призвав на помощь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036170-poteryavshuyusya-zhenschinu-pochti-vsyu-noch-iskali-spasateli-v-gorah-almaty/