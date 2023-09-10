Малыши спали на полу детсада в Актау: ситуацию прокомментировали в отделе образования

Ситуацию со спящими на полу детского сада в Актау малышами прокомментировали в отделе образования города. По их информации, это была вынужденная мера, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в отделе образования, данная мера была вынужденной и имела единичный характер.

"Дело в том, что 5 сентября воспитатель перед укладыванием детей на тихий час обнаружила, что три кровати в спальне сломаны. В целях безопасности детей ей пришлось уложить их в других местах. Сломанная мебель была убрана в тот же день и заменена на новую", – сообщили в городском отделе образования.

По данным издания, данный частный детский сад был открыт весной этого года и рассчитан на 50 мест. На сегодняшний день учреждение посещают 47 малышей. Ранее никаких замечаний и претензий в отдел образования на администрацию и деятельность дошкольного учреждения не поступало.

Напомним, в соцсетях обсуждают снимки, на которых малыши спят на полу в детском саду в Актау.

В дирекции детского сада "Бесата" сообщили, что эти фотографии рассылает их экс-сотрудник, который якобы пытается испортить репутацию дошкольного учреждения.

"Кровати есть для всех детей, но некоторые из малышей не желают спать на них, и их родители об этом знают, согласны. К тому же, на полу имеется ковер, на котором лежит матрац и покрывало", – рассказали в руководстве.