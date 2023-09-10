Малыши спали на полу детсада в Актау: ситуацию прокомментировали в отделе образования
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Ситуацию со спящими на полу детского сада в Актау малышами прокомментировали в отделе образования города. По их информации, это была вынужденная мера, передает Lada.kz.
Как сообщили изданию в отделе образования, данная мера была вынужденной и имела единичный характер.
"Дело в том, что 5 сентября воспитатель перед укладыванием детей на тихий час обнаружила, что три кровати в спальне сломаны. В целях безопасности детей ей пришлось уложить их в других местах. Сломанная мебель была убрана в тот же день и заменена на новую", – сообщили в городском отделе образования.
По данным издания, данный частный детский сад был открыт весной этого года и рассчитан на 50 мест. На сегодняшний день учреждение посещают 47 малышей. Ранее никаких замечаний и претензий в отдел образования на администрацию и деятельность дошкольного учреждения не поступало.
Напомним, в соцсетях обсуждают снимки, на которых малыши спят на полу в детском саду в Актау.
В дирекции детского сада "Бесата" сообщили, что эти фотографии рассылает их экс-сотрудник, который якобы пытается испортить репутацию дошкольного учреждения.
"Кровати есть для всех детей, но некоторые из малышей не желают спать на них, и их родители об этом знают, согласны. К тому же, на полу имеется ковер, на котором лежит матрац и покрывало", – рассказали в руководстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036008-malyshi-spali-na-polu-detsada-v-aktau-situatsiyu-prokommentirovali-v-otdele-obrazovaniya/