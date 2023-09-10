Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи

Глава государства Касым-Жомарта Токаева поздравил казахстанцев с Днем семьи, который отмечается сегодня, 10 сентября, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи!

В жизни каждого человека семья занимает особое место. Она играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении детей к национальным ценностям. Не зря говорят: "Родина начинается с семьи". И уважение традиций, и патриотизм берут свое начало с родного очага.

Институт семьи вносит решающий вклад в формирование нового качества нашей нации, содействуя укоренению в обществе таких качеств ответственного гражданина, "Адал азамат", как трудолюбие, стремление к знаниям, солидарность.

Крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей.

Обеспечение благополучия каждой семьи – одна из приоритетных задач на пути построения Справедливого Казахстана.

Пусть в нашей стране процветает каждая семья!

Желаю всем гражданам крепкого здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" - говорится в поздравлении.

Добавим, что по информации на сайте Gov.kz, День семьи был учрежден в Казахстане в 2013 году и с того момента отмечается каждое второе воскресенье сентября. В 2023 году эта дата приходится на 10 сентября.