Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи
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Глава государства Касым-Жомарта Токаева поздравил казахстанцев с Днем семьи, который отмечается сегодня, 10 сентября, передает официальный Telegram-канал Акорды.
"Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи!
В жизни каждого человека семья занимает особое место. Она играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении детей к национальным ценностям. Не зря говорят: "Родина начинается с семьи". И уважение традиций, и патриотизм берут свое начало с родного очага.
Институт семьи вносит решающий вклад в формирование нового качества нашей нации, содействуя укоренению в обществе таких качеств ответственного гражданина, "Адал азамат", как трудолюбие, стремление к знаниям, солидарность.
Крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей.
Обеспечение благополучия каждой семьи – одна из приоритетных задач на пути построения Справедливого Казахстана.
Пусть в нашей стране процветает каждая семья!
Желаю всем гражданам крепкого здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" - говорится в поздравлении.
Добавим, что по информации на сайте Gov.kz, День семьи был учрежден в Казахстане в 2013 году и с того момента отмечается каждое второе воскресенье сентября. В 2023 году эта дата приходится на 10 сентября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035977-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-semi/