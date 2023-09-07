"Неэффективно": акимат передумал выдавать гранты для нового бизнеса в Актюбинской области

Жители Актобе готовились участвовать в конкурсе на гранты для нового бизнеса, но последний момент чиновники решили не выдавать деньги начинающим предпринимателям, передает сайт телеканала КТК.

Сегодня возмущенные актюбинцы собрались перед областным акиматом.

Сообщается, что десятки жителей региона целый год готовили бизнес-проекты, чтобы получить до 5 миллионов тенге – безвозвратную финансовую помощь от государства. Но в самый последний момент, когда уже должен был состояться конкурс, в акимате заявили, что никому ничего не дадут.

"Мы вкладывали столько сил! В других областях устраивают эти гранты, выдаются. Уже у многих даже во второй раз провели эти гранты. А нам ничего –видите ли, нерентабельно! Миллион причин. Инициировал это решение, получается, местный маслихат. Конечно, у депутатов уже есть, наверное, свой бизнес, который стоит. А у меня-то нет! Я только хотела воспользоваться данной программой", – отметила одна из горожанок.

О том, что грантов в этом году не будет, потенциальные участники узнали через соцсети буквально за несколько дней до того, как должны были провести конкурс. По их словам, получить деньги и без того было крайне сложно.

Каждый претендент должен был подготовить уникальный бизнес-проект и в течение трех минут защитить его перед специальной комиссией. В итоге из огромного количества желающих капитал доставался лишь избранным.

Например, в прошлом году 140 миллионов тенге разделили 37 победителей, хотя заявок было почти 600. Об этом сообщили в областном акимате. А в этом году эту сумму и вовсе сократили до 40 миллионов.

"В этом году сумма грантов совсем маленькая. Завтра начнется ажиотаж. Поэтому депутаты предложили не раздавать безвозвратные деньги. А выдавать их как субсидии через банки второго уровня, под низкие проценты. К тому же анализ показал, что многие обладатели грантов на самом деле не используют деньги по назначению. И это неэффективно для бюджета", – заявил руководитель отдела управления предпринимательства Актюбинской области Айбек Айтжанов.

Источник: КТК