Ребенок-гигант весом более 6 кг родился в Алматы

Ребенок весом 6 килограммов 300 граммов появился на свет во вторник в Городском роддоме №5 Алматы. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в УОЗ города.

Как рассказали в Управлении общественного здоровья, пациентка поступила в роддом со схватками. УЗИ на момент поступления показывал плод весом 4,8 кг.

Заведующая отделением новорожденных Сауле Кененбаева отметила, что это связано с тем, что при УЗИ обследовании вес ребенка рассчитывается по методу, включающему измерение копчико-темянного размера, бипариетального размера головки.

Ребенок появился на свет путем кесарево сечение, так как имелись показания, плод находился в неправильном положении. При кесаревом сечении были удивлены не только врачи. Сама мама тоже не ожидала появления на свет малыша с таким весом.

"На сегодняшний день малыш с весом 6300 граммов - это самый крупный ребенок, родившийся в нашем родильном доме. Родоразрешение было осуществлено операционным методом. Операция прошла успешно. Все закончилось хорошо. Мама и ее сын здоровы. Это третий ребенок в семье", - прокомментировала доктор Кененбаева.

Как отмечает специалист, крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5000 граммов называют гигантами.

Сейчас мама с ребенком находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников роддома, и в ближайшее время готовятся к выписке.

Напомним, мальчик-богатырь весом 5055 граммов в феврале этого года родился в Многопрофильном центре матери и ребенка в Темиртау.