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Эзотерика
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"Можем потерять самое красивое место в Казахстане": депутат о Кольсайских озерах

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Озеро Кольсай
Кольсай. Фото: Sergey Stepanenko / 500px / Getty Images

Депутат мажилиса Данияр Каскарауов сегодня на пленарном заседании палаты высказался о рисках потери Кольсайских озер, передает корреспондент NUR.KZ.

Данияр Каскарауов назвал Кольсайские озера одним из семи чудес Казахстана.

"Самые желанные места на территории национального парка в свое время перешли в частные руки. Первоначально эти земли предназначались для сельскохозяйственных целей. Но сейчас предприниматели строят гостиницу, бассейн и кафе.

По информации, ни у одного из них нет разрешения на строительство. Земля используется не по целевому назначению. И никто не соблюдает правило о том, что на территории национального парка нельзя вести капитальное строительство. Компетентные органы не вправе это проверять и принять меры", - говорит он.

Ссылаясь на официальные данные, депутат заявил, что за последние полтора года Кольсайские озера посетили полмиллиона туристов.

"Вокруг озера нет пустой земли. Вокруг возведено около трехсот юрт и палаток с едой. Ни у кого из них нет туалетов. Из-за отсутствия канализации в горном районе нечистоты и фекалии просачиваются в землю. Такого понятия, как септик, не существует. Таким образом, разрушается экология. Машины выхлопными газами загрязняют воздух. На Медеу и Шымбулак разрешен въезд только электромобилям. Оба имеют статус национального парка. Если мы не введем такие ограничения на Кольсай, то через 5-6 лет потеряем самое красивое место страны", - указал мажилисмен.

Он также указал на необходимость проверить законно ли были проданы или сданы в долгосрочную аренду все земли рядом с озером.

На официальном сайте торгового представительства РК в РФ говорится, что Кольсайские озера расположены на высоте около 2 000 м над уровнем моря в ущелье Кольсай в северном Тянь-Шане – это целая система, включающая три озера, манящие туристов со всего мира своей красотой и чистотой вод.

Ниже всех к равнине расположено "Третье" озеро Кольсай, оно находится на высоте 1 800 м над уровнем моря. Второе — самое большое, называемое "Мынжыглы", - на высоте 2250 м над уровнем моря, а озеро "Верхний Кольсай" - еще выше на 600 м.

Озерная каскадная система из трех озер на северном Тянь-Шане является жемчужиной края. Озера окружает заповедный лес, в котором обитают редкие животные. Здесь обитает множество животных и птиц, занесенных в Красную книгу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035545-mozhem-poteryat-samoe-krasivoe-mesto-v-kazahstane-deputat-o-kolsayskih-ozerah/

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