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Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы

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Сотрудники полиции
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На территории Алматы начали операцию по поиску и изъятию незаконно хранящегося оружия. Личный состав перешел на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

С 5 по 9 сентября на территории Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Кару". Оно направлено на предупреждение преступлений с применением огнестрельного оружия, в том числе травматического.

Цель мероприятия – оздоровление оперативной обстановки, а также предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Практика показывает, что подобного рода отработки благоприятно влияют на оздоровление криминогенной обстановки в мегаполисе. Личный состав полиции Алматы переведен на усиленный вариант несения службы.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Кару" позволяет изъять из незаконного оборота максимальное количество незарегистрированного оружия", – информировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Куат Науатов.

Напомним, что на днях в Алматы произошла перестрелка около одного из ресторанов на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева – информацию об этом появилась в Сети. Инцидент прокомментировали в полиции.

Два человека в результате происшествия пострадали. Позже в УОЗ сообщили об их состоянии. Так, один из них – с закрытой черепно-мозговой травмой, с вдавленным переломом лобной кости. Также у него диагностировано огнестрельное сквозное ранение левой голени. Второму в экстренном порядке провели оперативное вмешательство с восстановлением кишечной целостности и остановкой брюшного кровотечения.

Очевидцы перестрелки рассказали подробности – по их словам, стрелявшие появились будто из ниоткуда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035542-politsiya-almaty-perevedena-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/

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