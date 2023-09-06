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Акимат Астаны обратился к горожанам из-за футбольного матча

Опубликовано:

Вид на Байтерек
Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Астанчан просят заранее планировать маршрут из-за футбольного матча Казахстан-Финляндия, который пройдет в этот четверг, 7 сентября, сообщается на официальном сайте городского акимата.

"7 сентября на стадионе «Астана Арена» состоится матч между Казахстаном и Финляндией в рамках квалификации ЕВРО-2024. В связи с этим астанчан просят заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что квалификационный матч ЕВРО-2024 состоится в четверг, 7 сентября в 20:00 вечера.

Это одна из решающих встреч для нашей сборной за выход на чемпионат Евро-2024. Порядка 30 тысяч билетов уже проданы. На стадионе ожидается аншлаг, отметили в акимате.

В горадминистрации предупредили, что игра будет проходить на стадионе «Астана Арена», а потому могут оказаться перегружены проспекты Туран и Кабанбай батыра. Чтобы избежать заторов на дорогах, водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, власти столицы напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок.

В ведомстве напомнили также, что в субботу, 10 сентября, в 19:00 часов в Астане сборная Казахстана сыграет с командой Ирландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035523-akimat-astany-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-futbolnogo-matcha/

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