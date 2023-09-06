Отель Казахстана в Турции: Минфин рассмотрит идею отправки граждан на оздоровление

Пляж в Турции. Иллюстративное фото: nejdetduzen / Getty Images

Глава Минфина в кулуарах мажилиса рассказал, каков статус отеля, который находится в Турции на балансе бюджета Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что у отеля все еще нет покупателя.

"Пока покупателя нет. Вывешиваем, есть определенные процедуры электронной торговли. Если покупатель найдется", - заявил он.

Журналисты поинтересовались, рассмотрят ли власти возможность отправки туда работающих казахстанцев, например, тех же шахтеров, или многодетных мам с детьми на оздоровление.

"Предложение принято, рассмотрим. Но если кто-то видел, это был пятизвездочный отель в свое время, когда построили. Но со временем любое здание устаревает и морально, и физически. Иногда бывает легче построить новый отель, чем отремонтировать. Я лично не посещал этот отель, скорее всего, потребуются большие средства на ремонт, иначе любой инвестор уже купил бы.

Если даже мы найдем такое решение, отправлять наших людей, казахстанцев, насколько это будет привлекательно для них. Это же индустрия целая, конкуренция. А так в убыток просто направлять, чтобы люди отдыхали", - заявил министр.

Отметим, в ноябре прошлого года в казахстанских СМИ писали, что Нурсултан Назарбаев передал отель Rixos на побережье Турции в собственность Казахстана. В Казахстане объект зарегистрирован как АО "Отель "Алатау".

На официальном сайте управления делами президента говорится, что АО "Отель "Алатау" занимается оказанием услуг по организации отдыха и рекреации в отеле, находящемся в поселке Бельдиби города Анталья, Турецкой Республики лицам, являющимся резидентами и нерезидентами Республики Казахстан. Благодаря качеству оказываемых услуг, отель посещают представители различных стран мира. Это туристы из стран Западной Европы, Восточной Европы, СНГ, Израиля, Средней Азии, а также местное население Турецкой Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035497-otel-kazahstana-v-turtsii-minfin-rassmotrit-ideyu-otpravki-grazhdan-na-ozdorovlenie/