Медузы, акулы и холодная вода: казахстанец переплыл Гибралтар за 4,5 часа

Мади Адильханов. Фото: из личного архива

Казахстанец Мади Адильханов переплыл Гибралтар без гидрокостюма, находясь в холодной воде более четырех часов. Однако результат того стоил: более 15 км Мади пересек вплавь, передает NUR.KZ.

26-летний Мади Адильханов из Алматы занимается спортом с детства - теннис, футбол, водное поло и плавание присутствовали в его жизни с ранних лет. Такая подготовка помогла не только физически, но и морально: благодаря занятиям водным поло, к примеру, молодой человек не чувствовал страха перед водой и в целом ощущал себя в этой стихии.

"Мы стартовали с самой южной точки Европы - города Тарифа, Испания. Проплыли расстояние в 15,5 км до конечной точки - побережья африканского материка, страны Марокко. Заплыв занял 4 часа 33 минуты. Можно было доплыть быстрее, но пришлось ждать соратников по команде, которые плыли намного медленнее. Я думаю, мое личное время составило бы 3.5-4 часа.

Сначала скорость была высокая, но потом участники команды начали уступать в скорости, так как усилились волны, течение, и ветер, их сильно сносило", - делится впечатлениями Мади.

Он отмечает, что сложности были не только в боковом и встречном течении и ветре, но и в жутком холоде. На стыке Атлантического океана и Средиземного моря вода оказалась очень холодной, спортсмены мерзли, ведь на них не было гидрокостюмов.

Мади Адильханов с командой. Фото: из личного архива

"Мы не могли согреться из-за небольшой скорости, сильно замерзали ноги, руки, голова, в целом все тело. В гидрокостюме легче на 20%, потому что он защищает от холода, помогает держаться на воде, улучшает скольжение. Он прибавляет скорости и хорошо защищает от живности, которой много в воде: это и медузы, и мелкая рыба, бывают акулы и киты. Также гидрокостюм помогает не обгореть, не перегреться, не переохладиться организму", - объясняет молодой человек.

К слову, Мади Адильханов не первый, кто переплыл Гибралтар. В другие годы еще два казахстанца принимали участие в подобных заплывах: Ержан Есимханов - он плыл в гидрокостюме, и Курал Жоламан - без гидрокостюма.

"Курал Жоламан проплыл за 6 часов. Я обновил рекорд на 1,5 часа. И еще на 15-20 минут улучшил результат Казахстана в целом. Соотечественники встречались с той же проблемой, что и я: нужно было ждать соратников", - говорит Мади.

Ранее он также принимал участие в соревнованиях: переплывал залив Босфор в Стамбуле, преодолев расстояние в 7 км за час - в тот год этот результат был лучшим для нашей страны, так как каждый год меняется скорость течения, что влияет на итоги соревнований.

Также он принимал участие во многих стартах OceanMan и занимал места в своих категориях. В чемпионате Италии в серии OceanMan на 14 км он тоже побил рекорд среди казахстанцев, проплыв это расстояние за 4 часа 10 минут. В эстафете казахстанская команда тогда заняла третье место. Помимо того, было участие в соревнованиях и дома - например, в кубке мастеров Республики Казахстан и домашней серии чемпионатов OceanMan по плаванию на открытой воде.

Соревнования в Италии. Фото: из личного архива

На подготовку, делится парень, выделять много времени не удается из-за работы и других дел. Но в неделю три раза стабильно проходит тренировка по 1,5-2 часа.

"Плаванием на открытой воде я занимаюсь относительно недавно - год или два. Спортом занимался с детства: у нас дома было заведено, что спорт и учеба - первостепенные вещи для парня. Конечно, важна была поддержка родителей и семьи, команды, где я тренируюсь, спортклуба, комьюнити пловцов.

Очень приятно, когда выезжаешь на международный уровень. То, что казалось невыполнимым, получается с хорошими результатами. Это дает больше мотивации и заряда на будущее", - делится Мади.

По его словам, вода несет с собой определенные риски - можно получить мышечный спазм или судороги, перегреться на солнце, что приведет к головокружению. На волнах может укачать до тошноты, в воде может оказаться медуза, змея или рыбы. Мади также вспоминает, что пловцов могут сбивать дельфины. Экипировка может подвести - и приходится одолевать остаток расстояния без нее.

Но трудности не останавливают казахстанца: теперь в его планах - переплыть Ла Манш, а это 35 км в очень холодной воде с большими волнами. Этот заплыв считается сложным, и чтобы принять в нем участие, нужно ждать своей очереди несколько лет. Но Мади это не останавливает, по его словам, время ожидания можно потратить на подготовку и освоение нового вида спорта - альпинизма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035440-meduzy-akuly-i-holodnaya-voda-kazahstanets-pereplyl-gibraltar-za-45-chasa/