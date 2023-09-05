Сирены зазвучат в Астане: спасатели обратились к горожанам

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра, 6 сентября, в Астане с утра зазвучат электросирены. Жителей и гостей столицы попросили не поддаваться панике и сохранять спокойствие, сообщает ДЧС столицы в своем Telegram-канале 112 Astana.

"В рамках проведения Республиканской штабной тренировки "Қорғау-2023" 6 сентября в 09:00 будет проведена проверка системы оповещения Астаны с запуском электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – оповестили жителей Астаны.

Как поясняется на официальном сайте МЧС РК, звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо:

включить телевизоры и радиоприемники;

прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035293-sireny-zazvuchat-v-astane-spasateli-obratilis-k-gorozhanam/