Сирены зазвучат в Астане: спасатели обратились к горожанам
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Завтра, 6 сентября, в Астане с утра зазвучат электросирены. Жителей и гостей столицы попросили не поддаваться панике и сохранять спокойствие, сообщает ДЧС столицы в своем Telegram-канале 112 Astana.
"В рамках проведения Республиканской штабной тренировки "Қорғау-2023" 6 сентября в 09:00 будет проведена проверка системы оповещения Астаны с запуском электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – оповестили жителей Астаны.
Как поясняется на официальном сайте МЧС РК, звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.
Услышав звуковой сигнал, необходимо:
- включить телевизоры и радиоприемники;
- прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035293-sireny-zazvuchat-v-astane-spasateli-obratilis-k-gorozhanam/