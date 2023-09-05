Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сирены зазвучат в Астане: спасатели обратились к горожанам

Опубликовано:

Автомобили едут по дороге
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра, 6 сентября, в Астане с утра зазвучат электросирены. Жителей и гостей столицы попросили не поддаваться панике и сохранять спокойствие, сообщает ДЧС столицы в своем Telegram-канале 112 Astana.

"В рамках проведения Республиканской штабной тренировки "Қорғау-2023" 6 сентября в 09:00 будет проведена проверка системы оповещения Астаны с запуском электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – оповестили жителей Астаны.

Как поясняется на официальном сайте МЧС РК, звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо:

  • включить телевизоры и радиоприемники;
  • прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035293-sireny-zazvuchat-v-astane-spasateli-obratilis-k-gorozhanam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.