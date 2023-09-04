Стаю краснокнижных фламинго засняли на видео недалеко от НПЗ в Атырау

Фламинго в Атырау. Фото: facebook.com/rscatyrau

В Атырау прилетела стая краснокнижных фламинго и поселилась недалеко от действующего нефтеперерабатывающего завода, сообщает РСК региона в своем официальном Instagram-аккаунте.

"По словам местных жителей-старожилов, а также специалистов-орнитологов, увидеть этих красивых птиц на окраине города, да еще недалеко от действующего нефтеперерабатывающего завода, – это большая редкость", – сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Отмечается, что местом отдыха во время осеннего перелета в теплые края стая фламинго выбрала поля испарения "Тухлая балка", которые находятся на окраине Атырау рядом с нефтеперерабатывающим заводом.

По мнению орнитологов, выбор полей испарения для отдыха во время перелета свидетельствует о том, что на этом месте для них отсутствуют "факторы беспокойства", а также имеется природный корм – мелкие рачки.

"Судя по характеру пребывания там фламинго, то можно судить о том, что эти птицы там кормятся. Значит, там идут микробиологические процессы, которые дают жизнь растительности и микроорганизмам, которыми питается фламинго", – сказал научный сотрудник, орнитолог отдела науки и мониторинга государственного природного резервата (ГПР) "Ак Жайык" Илья Бофонов.

Добавим, в Казахстане розовый фламинго занесен в Красную книгу, сообщается на республиканском туристском портале Visit Kazakhstan.

Фламинго – от латинского flame означает "пламя". Одно из мест в Казахстане, где можно встретить этих птиц – Коргалжынский заповедник, расположенный в Тенгиз-Коргалжынской впадине. Заповедник занимает площадь в 259,9 тыс. га, из которой 198 тыс. – акватории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035248-stayu-krasnoknizhnyh-flamingo-zasnyali-na-video-nedaleko-ot-npz-v-atyrau/