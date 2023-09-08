"В 9 лет сделал свой первый шаг": мальчику из Алматы требуется платная реабилитация

9-летний Георгий Хан из Алматы с детства страдает ДЦП. Свой первый шаг он сделал недавно, но впереди - новые победы, для которых нужна реабилитация. Но на нее у его мамы нет денег, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила хорошо, без каких либо патологий. Но роды начались внезапно на 32-й неделе. Прошли они благополучно, но у ребенка произошла остановка дыхания, что повлекло за собой тяжелую гипоксию. Это и стало причиной его диагноза - ДЦП", - вспоминает мама мальчика, Лилия Хан.

Георгий долгое время находился в реанимации, из роддома его выписали почти в два месяца. После выписки ребенок развивался как обычно. Родителям казалось, что все плохое позади. Но к 6 месяцам мама стала замечать, что с мальчиком что-то не так.

Она записала его к невропатологу, который и заподозрил ДЦП. В 9 месяцев диагноз подтвердился.

"Так начался наш долгий путь борьбы. Мы использовали разные методики лечения, обследования. Сыночек посещал ЛФК и массаж на постоянной основе. В год он начал ползать. К трем годам научился сидеть, а к девяти - сделал свои первые шаги.

Но на этом останавливаться нельзя. Для того чтобы Гоша смог жить полноценной жизнью, требуется реабилитация на постоянной основе. К сожалению, оплатить 20-дневный курс в сентябре я не в силах. С папой моих детей мы разведены, и я воспитываю их одна. Прошу помощи у всех неравнодушных людей. Помогите, пожалуйста, моему сыну", - заключила женщина.

Сумма к сбору составляет 1 205 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 9185 6174

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