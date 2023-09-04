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Эзотерика
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Насколько популярны в Казахстане тесты на отцовство и на измену

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Исследования в лаборатории
Лаборатория. Иллюстративное фото: pexels.com

Врач-генетик Мадина Элиасова рассказала о том, как часто делают казахстанцы тесты на отцовство и пользуется ли популярностью так называемый тест на измену, передает корресподент NUR.KZ.

По словам спикера, тест на отцовство делают, как правило, по запросу суда.

"Когда требуется установить отцовство в суде, делается тест ДНК. Суд запрашивает. Но также можно сделать информационный - для себя. Это очень востребованная услуга", - рассказала генетик во время брифинга на площадке РСК.

Такая услуга, говорит Мадина Элиасова, обойдется в среднем в 60-65 тысяч тенге. Заказывают ее не только мужчины, но и женщины - к слову, сомнения рождаются у бабушек, матерей этих мужчин.

Также существует так называемый тест на измену, говорит спикер.

"Исследование на измены - это, скорее, маркетинговое название, потому что мы не проводим тест на измену, но проводим идентификационный тест. Мы можем сравнить два образца ДНК, когда можно принести пятно на ткани и взять ДНК человека и сравнить. На моей практике я такое не помню, видимо, очень редко используется такая услуга", - рассказала генетик.

Кроме того, делается тест и на национальность, который определяет общего предка. Генетики могут найти корни и проследить, где образовалась та или иная гаплогруппа. Как правило, исследование проводится по мужской линии, так как мужчины, по словам спикера, "передвигаются целыми родами" в отличие от женщин.

"Это востребованная услуга, и стоит порядка 50 тысяч тенге по одной линии. Материнские линии, конечно, дают возможность проследить путь гаплогруппы, но женщины, выходя замуж, рассеиваются по миру, чего нельзя сказать о мужской линии. Можно узнать обоих предков с другими народами.

К примеру, казахские гаплогруппы имеют общих предков с американскими индейцами", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035128-naskolko-populyarny-v-kazahstane-testy-na-ottsovstvo-i-na-izmenu/

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