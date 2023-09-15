"Благотворительность – дорогое хобби": алматинец обеспечивает одеждой сотни тысяч людей (фото)

В 2017 году был запущен необычный проект – боксы по сбору одежды и обуви для нуждающихся. Поначалу с помощью таких боксов обеспечивали не более сотни семей, передает NUR.KZ.

На сегодня благотворительный фонд "Тепло" предоставляет необходимые вещи для 150 000 человек ежегодно. Учредитель фонда Тимур Бегайдаров поделился историей становления проекта, а также рассказал о вызовах, трогательных и иногда даже смешных моментах, с которыми пришлось столкнуться проекту за годы его существования.

33-летний казахстанский предприниматель Тимур Бегайдаров родился в Таразе. Первые шаги в предпринимательстве он сделал 10 лет назад с проектов Esentai Mall, Esentai Tower, Ritz-Carlton. Затем работал в инвестиционной компании, а шесть лет назад запустил социальный проект "Тепло".

А триггером для него стала "Елка желаний", с помощью которой благотворители исполняют мечты детей из малообеспеченных семей и детей-сирот.

Тимур Бегайдаров. Фото: NUR.KZ

Дети пишут свои желания

"Перед Новым годом, 10 декабря, я увидел "Елку желаний", которую ставят для детей из детских домов и малоимущих семей перед праздником. Дети пишут свои желания и прикрепляют на елку, а любой человек может их исполнить.

Я подошел к елке и начал читать желания детей. Вынул наугад 4-5 записок, открыл и оказалось, что многие были о теплой одежде. Девочка 4-5 лет писала: "Подарите мне, пожалуйста, зимние сапожки, чтобы я могла гулять со своими друзьями этой зимой, а не смотреть через окно".

Другой мальчик просил: "Подарите мне, пожалуйста, кроссовки для футбола, у меня есть только туфли и я не могу играть в футбол". Таких желаний было несколько. У меня сердце кровью обливалось. Ведь, что обычно просят дети? Приставки, телефоны, планшеты. А эти дети просили то, о чем наши даже не задумываются", - вспоминает Бегайдаров.

Он отправился с этими записками в магазин. Купив необходимое, Тимур понял, что в одиночку может помочь пяти-десяти, максимум, пятнадцати ребятам.

"Тогда я решил создать механизм, который будет постоянно помогать тысячам людей. Я не изобретал велосипед, такие проекты существуют во всем мире, и я решил установить боксы. Первый бокс мы установили в Esentai Mall. Я думал, что он заполнится за месяц-полтора, потому что даже не знал, как это будет работать.

Но бокс заполнился за два дня. Мы его разгрузили и он снова заполнился. Это стало происходить каждый день. Я понял, что нужно расширять этот проект, и начал ставить еще боксы. Так появился проект "Тепло". Сейчас проект функционирует без моего постоянного участия, я лишь обеспечиваю его материально. Он работает самостоятельно и помогает тысячам людей каждый месяц. Эта была наша первостепенная задача, и я считаю, что мы успешно справились с ней", - вспоминает молодой человек.

Бокс проекта "Тепло". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Боялись тараканов

Хотя проект и был запущен в Алматы, одежду раздают по всей стране. Тем не менее, путь к такому масштабу был непростым. Как отмечает Тимур, в начале многие не доверяли проекту из-за банального страха, что в вещах заведутся тараканы.

"Конечно, мы столкнулись с трудностями, и их было довольно много. Нам пришлось делать все с нуля, начиная от конструкции боксов, поскольку ранее никто не создавал подобные конструкции. Затем были сложности с установкой боксов.

В самом начале многие не имели представления о проекте. Сейчас практически все знают о нем. А поначалу установка непонятных ящиков и сбор вещей, которые, возможно, привлекут тараканов, вызывали сомнения. Было сложно размещать боксы в проходимых местах. Если сегодня люди сами обращаются с просьбой установить боксы, то тогда это было непросто", - говорит Тимур.

Бокс проекта "Тепло". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Застрял в боксе, а ноги торчали снаружи

По словам учредителя, создание надежных боксов сопровождалось неожиданными и даже забавными случаями.

"Это случилось примерно пять лет назад. У нас в ТРЦ Mega был установлен один из наших боксов. Молодой человек подошел к ресепшену и спросил, когда можно забрать вещи из бокса. Девушка на ресепшене ответила, что после десяти вечера, так как боксы разгружаются в это время. Она подумала, что это - один из работников нашего проекта "Тепло". И он ожидал на скамейке, пока наступит 10 часов.

Когда наступило время, он начал вытаскивать одежду из бокса. Сначала он взял для себя, а потом решил помочь знакомому. Он считал, что можно взять одежду прямо из бокса, чтобы передать его нуждающемуся.

Все было честно - он не воровал, ведь девушка дала ему разрешение брать после 10 часов. Он постепенно доставал пакеты и в какой-то момент начал залезать внутрь бокса. Но наши боксы антивандальные, и он застрял так, что ноги торчали из бокса, а он остался внутри. Были крики, паника, его не могли вытащить, ключи у разгрузчика, а разгрузчика нигде не видно. Даже полицейские пришли, но и они не могли его извлечь. Приезжаю я и вижу как две ноги торчат из бокса, начинаю разбираться", - вспоминает Тимур.

Парень уверял - ему разрешили взять вещи. В итоге он оказался в полиции, где все участники истории пробыли до трех часов ночи. Подобных случаев было несколько. Часто люди пытаются что-то украсть из боксов, делают "удочки". Но если открыть бокс, он закроется и ничего не получится вытащить.

"Даже бабушки приходили, "рыбачили" в наших боксах. Мы им говорим: "Зачем вы это делаете? Попросите и мы дадим". На боксах написаны номера, по которым можно звонить и взять то, что нужно. Нет смысла воровать. Они могли бы получить уже отсортированную, чистую и подходящую по размеру одежду. Но благодаря таким ситуациям мы научились делать более надежные боксы, это был для нас хороший опыт", - говорит Тимур.

В команде работает 20 человек

Каждый день вещи из боксов забирают грузовые машины, затем их сортируют на складе и раздают малоимущим семьям. Следует отметить, что на сортировке вещей работают люди с ограниченными возможностями и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

"Тепло" обеспечивает теплой одеждой и необходимыми вещами в среднем порядка 100-120 тысяч человек в год. Иногда бывает 150 тысяч. Миссия проекта - сделать одежду доступной для всех, чтобы не было ни одного человека в этой стране, кто не мог бы позволить себе одежду.

Многие знают "Тепло" как агрегатор одежды, который собирает и распределяет ее среди нуждающихся, но мало кто знает, что "Тепло" также предоставляет работу людям, неконкурентоспособным на рынке труда. У нас работают люди с инвалидностью, многодетные мамы, матери-одиночки и те, кого обычно не берут на работу. Мы предоставляем шанс таким людям", - говорит учредитель.

Бокс проекта "Тепло". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам Тимура, сегодня в команде "Тепло" трудятся около 20 человек. На помощь сотрудникам также подключились благотворительные фонды.

"Мы раньше сами раздавали одежду и помогали 2000-3000 человек. Затем, чтобы увеличить объем помощи и ускорить процесс, мы объединились с другими верифицированными и проверенными благотворительными фондами. Они приходят к нам, и мы передаем им каждый месяц по тонне-две одежды, которую они затем распределяют по Казахстану, в том числе, по Алматинской области. Таким образом, мы можем оказывать больше помощи. Это выгодно и нам, и благотворительным фондам.

Мы направили все наши силы на то, чтобы наш проект стал больше. Когда мы обсуждали с командой, как рассказать о нашей деятельности большему числу казахстанцев, мы поняли, что нам могут помочь лидеры мнений, бизнесмены и другие неравнодушные люди, которые хотят помогать, но не знают, как это сделать.

В ходе обсуждений у нас родилась идея о том, как дать возможность помогать тем, кто действительно способен это сделать. Учитывая, что мы не принимаем пожертвования, мы разработали предложение для меценатов, которое называется "Мой бокс". Суть его очень проста: любой желающий может стать спонсором по производству и обслуживанию бокса. Таким образом, он лично сможет обеспечивать одеждой примерно 7000 человек в год", - говорит Тимур.

Туфли на шпильках не относятся к этой категории

Как рассказали в фонде, вещи они сортируют по следующим критериям: брендовая одежда и обувь, новая и находящаяся в хорошем состоянии одежда, ветошь. Новую одежду и одежду в хорошем состоянии передают тем, кто в ней нуждается. А совсем старые вещи отдают питомникам для животных.

"На данный момент проект полностью зависит от меня, так как я обеспечиваю его финансово. Однако я стремлюсь сделать его независимым от меня и создать коммерческую структуру вокруг него. Все благотворительные фонды собирают денежные пожертвования, мы не собираем, поскольку у меня была цель содержать самому. Но так как проект растет, опасно вокруг одного человека все замыкать, делать узкое горлышко. Я перестану помогать и все, проекта тоже не будет.

Вещи мы делим на четыре части: на продажу, на раздачу, на переработку и на утепление. На продажу обычно идет та одежда, которая не подходит на раздачу, это всякие вечерние платья, туфли на шпильках и т.д. Наша задача - одевать людей, давать самое необходимое, туфли на шпильках не относятся к этой категории. И вот такие вещи мы решили продавать. Мы планируем открыть свой секонд-хенд с доступными ценами и хорошим ассортиментом.

В скором времени мы планируем запустить проект по переработке одежды. Какая-то часть идет на раздачу, какая-то - на переработку. Мы будем собирать ветошь, одежду с дырками, и она будет перерабатываться в брики, из которых можно делать интерьерные панели. То, что не будет переработано, пойдет на утепление приютов для животных", - пояснил Бегайдаров.

Бокс проекта "Тепло". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Точки сбора

На сегодняшний день точки сбора установлены во многих местах Алматы: на территории Esentai Mall, Dostyk Plaza, Mega Alma-Ata на Розыбакиева, Mega Park на Сейфуллина, Forum Almaty, Magnum на Гагарина, Globus Almaty , Sputnik Mall, Семейный ресторан Presso, Поинты Lamoda на Абая и Сейфуллина, Atakent Mall, Almaty Mall, MOSKVA Metropolitan, Rivel Hall ресторанный комплекс, головные офисы Centrer Credit, офис Halyk Страхование, офис Coca-Cola, завод "ЭлектроКомплект", "Алматинский университет энергетики и связи".

До конца года фонд планирует установить около 100 боксов в Алматы.

Одежда на точке выдачи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дома тепла

Помимо боксов, фонд открыл "Дома тепла", где нуждающиеся могут забрать бесплатно необходимые вещи.

"Дом тепла" – это концепция, при которой нуждающийся человек может получить одежду и продукты. Мы открыли такой "Дом тепла" в Турксибском рынке, заполнили его одеждой, и он до сих пор успешно функционирует. Иногда туда также поступают продукты и памперсы, и каждый может взять то, что ему необходимо.

Этот "Дом тепла" мы передали благотворительной организации, которая теперь управляет им самостоятельно. То есть "Тепло" предоставляет ресурс, а раздача осуществляется благотворительным фондом. Этот опыт оказался очень эффективным, и теперь мы сотрудничаем с несколькими благотворительными организациями, которые управляют подобными точками. Названия этих точек необязательно содержат фразу "Дом тепла", но мы по-прежнему заполняем их одеждой. У нас уже существует 6 таких "домов", - рассказывает Тимур.

Одежда на точке выдачи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Точки выдачи

Как отметили в фонде, точки выдачи одежды можно найти по следующим адресам:

Наурызбайский район: улица Мира, 39. График работы склада: понедельник-пятница, 10:00 - 17:00;

Турксибский район: рынок Турксиб, проспект Суюнбая, 261, 8 ряд, 10 контейнер. График работы склада: понедельник-суббота, 10:00-17:00;

город Талгар, улица Гагарина, 69. График работы: воскресенье, 09:00-13:00;

улица Титова, 24. График работы: понедельник, пятница, 14:00-17:00

поселок Байтерек, улица Алкемек Абыз, 40а. График работы: воскресенье 12:00-14:00;

поселок Корам, улица Арзиева, 10 (раздача вещей по заявкам).

С собой необходимо иметь удостоверение личности, свидетельство о рождении ребенка, подтверждение статуса многодетной матери или матери-одиночки, свидетельство об инвалидности ребенка, матери или отца, пустые пакеты или сумки для одежды.

Мы решили заглянуть в одну из таких точек и узнать, как происходит процесс раздачи. На рынке Турксибского района нас встретила приветливая сотрудница точки выдачи - Валентина Васильевна.

Валентина Васильевна. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, в точку выдачи, в основном, приходят молодые люди в возрасте 30-40 лет, а также женщины с маленькими детьми. Большинство приезжают из пригорода, но бывают жители города. Среди посетителей точки также есть инвалиды, малоимущие и пенсионеры.

"Я здесь работаю с апреля. Все посетители очень благодарны, счастливы и довольны полученной помощью. Зачастую мамочки приходят и забирают вещи только для своих детей, и я спрашиваю: "А для себя?". Они, удивляясь, отвечают: "А можно?". Я говорю: "Конечно, можно, ведь сами тоже нуждаетесь в одежде". Хотелось бы, чтобы было больше подобных мест.

Здесь, в основном, востребованы вещи для детей от года до десяти лет. Помимо одежды, в точку приносят игрушки, посуду и книжки, но игрушки всегда разбирают быстро. Есть постоянные посетители. Часто приходит одна женщина, ее родители – пенсионеры, она сама тоже в возрасте и работает уборщицей, получая всего 70 тысяч тенге. Выражаю большую благодарность фонду "Тепло". Ведь с каждым днем в точку раздачи обращается все больше людей", - поделилась Валентина Васильевна.

Валентина Васильевна на точке выдачи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заберут прямо из дома

Помимо открытия точек выдачи, фонд запустил много новых сервисов. Например, "кочевой" бокс. Такой бокс будет "ездить" по офисам и собирать "тепло". Также фонд запустил сервис забора вещей из дома. Если вы собрали дома большой объем одежды (не больше 20 кг), вы можете связаться с фондом и они пришлют машину прямо к вам. Данная услуга стоит 5000 тенге.

Кроме того, фонд планирует превратить благотворительные боксы для сбора одежды в узнаваемые рекламные площадки. Ценные партнеры фонда смогут брендировать эти боксы, что подчеркнет их вклад в поддержание благотворительности.

Благотворительность – дорогое хобби

По словам Бегайдарова, для тех, кто хочет создать свой благотворительный проект и помогать нуждающимся, важно понимать, что благотворительность - это дорогое хобби.

"Заниматься благотворительностью как хобби - это хорошо, и я всегда это поддерживаю. Но люди должны понимать, что это самое дорогое хобби. Это дороже, чем играть в гольф. Поэтому человек, который хочет открыть какой-то фонд, должен понимать, что ему нужна поддержка.

Он должен либо зарабатывать деньги для своего проекта, либо привлекать меценатов и компании, либо делать свой проект частично коммерческим, иначе это будет сложно. Не говорю, что это невозможно, но сложно. Если кто-то хочет что-то открыть, он должен четко определить свою миссию и понять, в чем он будет помогать. Когда он определится с направлением, он сможет найти партнеров", - подчеркивает Тимур.

К слову, во сколько обходится ему "Тепло" как хобби, Тимур рассказывать не захотел.

"Я не буду называть точные цифры, они могут варьироваться. Но у наших сотрудников хорошие зарплаты. Я не хочу говорить, сколько именно - это немного неловко, но проект обходится дорого. Именно поэтому, чтобы расширить его, я запускаю коммерческие инициативы, чтобы укрепить его позиции", - заключил Тимур.