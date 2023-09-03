Кокпар на трассе в честь дня рождения детей организовал житель Алматинской области (видео)

Кокпар на трассе в Алматинской области. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Вчера в полицию города Қонаев сообщили о кокпаре, организованном на трассе "Алматы – Оскемен". Об этом написал в своем официальном Instagram-аккаунте глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Так, по данным начальника регионального ДП, вчера в 21:40 в УП города Қонаев поступило сообщения о том, что группа людей передвигается на лошадях вдоль автодороги республиканского значения "Алматы – Оскемен".

Всадников заметили возле кафе "Береке" в городе Қонаев.

"Установлено что, 2 сентября 2023 года гражданин К. 1979 года рождения, в честь дня рождения своих детей на окраине города Қонаев организовал национальное спортивное мероприятие Кокпар, где приняли участие спортсмены других районов", – заявил Бауржан Аленов.

При этом глава ДП Алматинской области опубликовал видео, на котором заметно, как по дороге среди машин действительно скачут люди на лошадях.

Отмечается, что сейчас организатор и участники мероприятия установлены и доставлены в УП Қонаев. Все они были привлечены к административной ответственности по статье 434, статье 406, и части 5 статьи 590 КоАП РК.

При этом в видео также присутствует извинение организатора мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035052-kokpar-na-trasse-v-chest-dnya-rozhdeniya-detey-organizoval-zhitel-almatinskoy-oblasti-video/