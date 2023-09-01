Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Информацию о зараженном сибирской язвой мясе на прилавках Казахстана прокомментировали в МСХ

Опубликовано:

Коровы пасутся на поле
Корова. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства на своем официальном сайте опровергло распространяемую в соцсетях информацию о зараженном сибирской язвой мясе.

"Распространяемая в социальных сетях информация о том, что на прилавки казахстанских рынков попала зараженная сибирской язвой мясная продукция – не соответствует действительности.

Также ложным является сообщение о наличии очагов сибирской язвы в Косшы Акмолинской области", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области накануне была зафиксирована кожная форма сибирской язвы среди населения.

В настоящий момент все пациенты находятся под наблюдением медицинских работников, принимают лечение согласно клиническому протоколу.

Районным отделом полиции в селе выставлены блокпосты, ограничивающие вывоз сельхозпродукции, объявлен карантин.

В МСХ сообщили, что информация от директора животноводческого предприятия ТОО "Ушкарасу" о гибели скота поступила 28 августа. Мясо в оперативном порядке было изъято, а павший скот утилизирован.

"Сейчас в Жаркаинском районе находится рабочая группа из числа работников СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора, а также управления ветеринарии. Во всех обследованных очагах проведена дезинфекция, отобраны пробы почвы и грунтовых вод для дальнейшего исследования", - прокомментировали в ведомстве.

Также в настоящее время село доставлены более 1,7 тыс. доз вакцин и 900 000 мл дезинфицирующих средств, а также вся необходимая для обследования и ликвидации очага спецтехника.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из сел Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой. Сейчас они госпитализированы, а сам поселок – закрыт на карантин.

Поначалу люди стали жаловаться на плохое самочувствие, после чего врачи заметили на коже у некоторых характерные язвы и забили тревогу. Анализы подтвердили особо опасную инфекцию.

Среди заболевших - несовершеннолетний мальчик.

Также выяснилось, что две недели назад в одном большом крестьянском хозяйстве пало 20 голов скота.

Согласно информации из Медсправочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis – грамположительной, палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034960-informatsiyu-o-zarazhennom-sibirskoy-yazvoy-myase-na-prilavkah-kazahstana-prokommentirovali-v-msh/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.