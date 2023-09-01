Информацию о зараженном сибирской язвой мясе на прилавках Казахстана прокомментировали в МСХ

Корова. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства на своем официальном сайте опровергло распространяемую в соцсетях информацию о зараженном сибирской язвой мясе.

"Распространяемая в социальных сетях информация о том, что на прилавки казахстанских рынков попала зараженная сибирской язвой мясная продукция – не соответствует действительности.

Также ложным является сообщение о наличии очагов сибирской язвы в Косшы Акмолинской области", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области накануне была зафиксирована кожная форма сибирской язвы среди населения.

В настоящий момент все пациенты находятся под наблюдением медицинских работников, принимают лечение согласно клиническому протоколу.

Районным отделом полиции в селе выставлены блокпосты, ограничивающие вывоз сельхозпродукции, объявлен карантин.

В МСХ сообщили, что информация от директора животноводческого предприятия ТОО "Ушкарасу" о гибели скота поступила 28 августа. Мясо в оперативном порядке было изъято, а павший скот утилизирован.

"Сейчас в Жаркаинском районе находится рабочая группа из числа работников СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора, а также управления ветеринарии. Во всех обследованных очагах проведена дезинфекция, отобраны пробы почвы и грунтовых вод для дальнейшего исследования", - прокомментировали в ведомстве.

Также в настоящее время село доставлены более 1,7 тыс. доз вакцин и 900 000 мл дезинфицирующих средств, а также вся необходимая для обследования и ликвидации очага спецтехника.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из сел Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой. Сейчас они госпитализированы, а сам поселок – закрыт на карантин.

Поначалу люди стали жаловаться на плохое самочувствие, после чего врачи заметили на коже у некоторых характерные язвы и забили тревогу. Анализы подтвердили особо опасную инфекцию.

Среди заболевших - несовершеннолетний мальчик.

Также выяснилось, что две недели назад в одном большом крестьянском хозяйстве пало 20 голов скота.

Согласно информации из Медсправочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis – грамположительной, палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034960-informatsiyu-o-zarazhennom-sibirskoy-yazvoy-myase-na-prilavkah-kazahstana-prokommentirovali-v-msh/