Инновационный корпус для старшеклассников открыли в школе имени Уалиханова

Открытие школы. Фото: facebook.com/rakishevkenes

Частная школа имени Шокана Уалиханова откроет инновационный корпус для старшеклассников, сообщил Кенес Ракишев на своей странице в Facebook.

"Мы с гордостью объявляем, что открываем совершенно новую главу в истории образования. С 1 сентября 2023 года частная школа имени Шокана Уалиханова открывает двери нового инновационного корпуса для учеников 7-10 классов, это означает переход в совершенно новую эпоху в развитии процесса образования",- заявили в пятницу в частной школе имени Шокана Уалиханова.

Школа. Фото: facebook.com/rakishevkenes

Новое здание, которое было построено с учетом передовых методов и стандартов современного образования, рассчитано на 520 учеников и обладает уникальными возможностями для развития интеллектуальных и научных способностей школьников.

Основная идея состоит в максимальном удовлетворении запроса каждого из выпускников школы.

Как отмечает Ракишев, речь идет об обеспечении персонального развития каждого старшеклассника по девяти направлениям. Выпускники школы по каждому из этих направлений смогут получить соответствующие сертификаты, дипломы и грамоты.

Школа. Фото: facebook.com/rakishevkenes

Руководство школы обращает внимание на все аспекты личного развития своих учеников, таким образом они смогут стать не только успешными профессионалами, но и духовными лидерами, которые ставят выше всего национальное достояние и культуру.

В новом здании есть спортивный зал на 600 квадратных метров, современная библиотека, которая включает 80 читальных залов: это большая юрта, три высокооборудованных лекционных зала, амфитеатр с LED-экранами, 400-местная столовая, зал хореографии, зал дзюдо, 10 мест отдыха для творческих детей, кафетерий и т.д.

"Открытие нашего нового инновационного корпуса - это еще один важный шаг с момента основания щколы. Это доказательство нашей приверженности образованию, нашего стремления к тому, чтобы каждый ученик пришел к осознанию, что он является уникальной личностью со своими амбициями и потребностями.

Мы смогли создать среду, где школьники могут стать личностями не только в своей профессии, но и теми, кто гордится своими корнями, культурным достоянием. Мы совместно с педагогическим коллективом готовы превратить в жизнь нашу миссию - вдохновлять наших талантливых учеников, и тем самым начать новую главу в истории образования", - сказала основательница школы Асель Тасмагамбетова.

Справочно о школе имени Шокана Уалиханова: частная школа имени Шокана Уалихинова была открыта в 2020 году (Shoqan School) Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой. С открытием нового корпуса школа предлагает 1320 учебных мест для учеников 1-11 классов. Процесс образования выстроен с учетом лучших зарубежных практик и доступности к качественному образованию – основатели школы выделяют лучшим ученикам гранты на обучение.

Это единственная школа, которая в числе первых в СНГ получила сертификат LEED, что свидетельствует о соответствии высоким экологическим международным стандартам.

С 2023 году школа является участницей Глобального договора ООН (UN GlobalCompact).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034959-innovatsionnyy-korpus-dlya-starsheklassnikov-otkryli-v-shkole-imeni-ualihanova/