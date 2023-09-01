Ввести в Уголовный кодекс еще одну статью за насилие над детьми предложила Закиева

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми предложила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на своей странице в Facebook.

"Сегодня в законодательстве отсутствуют отдельные статьи, охватывающие все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения и, соответственно, предусматривающие ответственность за них. Правоприменители вынуждены применять подходящие статьи для привлечения к ответственности.

В этой связи среди разрабатываемых мер для рассмотрения и обсуждения, считаем важным внести в уголовный кодекс статью "Насилие в отношении несовершеннолетнего", охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания", – говорится в ее публикации.

Динара Закиева добавила, что также важно предусмотреть исключение примирения сторон, а также такую форму наказания как ограничение свободы для преступлений, связанных с истязанием, любыми формами насилия, жестоким обращением в отношении детей.

"Безнаказанность за жестокое обращение часто переходит в более тяжелые преступления. Человек, совершающий подобное деяние, должен знать, что наказание суровое.

При этом все те, кто совершил деяние, связанное с жестоким обращением, насилием в отношении детей, должны пройти обязательный курс психологической помощи", – отметила детский омбудсмен.

Также она сообщила, что в 13 областях нет центров психологической поддержки, которые должны заниматься обучением, координацией, качеством психологической работы в школах. Отсутствует единая программа помощи жертвам насилия – детям. По ее словам, родители самостоятельно ищут адвокатов, юридическую консультацию.

"Создание единого телефона доверия будет основой в профилактике и выявлении насилия. В мировой практике это является одним из самых эффективных инструментов. Нужно, чтобы каждый ребенок знал номер телефона, куда он всегда может обратиться. По поручению президента работа с МЦРИАП РК над этим идет", – подытожила Закиева.

Напомним, ранее уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, объясняя, почему поступок иностранца, который пнул девочку ТРЦ близ Алматы, расценили как хулиганство, рассказала, что настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей.

"В этой связи с МВД РК мы сейчас работаем над внесением в законодательство соответствующих статей и пунктов, касающихся насилия именно в отношении детей. В целом, поправки затрагивают разные сферы, относящиеся к обеспечению безопасности детей.

Пакет предложений в законодательство планируем передать в парламент РК этой осенью", – добавила детский омбудсмен.

Сегодня глава государства на открытии сессии парламента поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034958-vvesti-v-ugolovnyy-kodeks-esche-odnu-statyu-za-nasilie-nad-detmi-predlozhila-zakieva/