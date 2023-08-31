Пропавшего в 2022 году казахстанца нашли

Пропавший. Фото: ДП ВКО

В апреле 2022 года жительница ВКО обратилась в полицию и сообщила, что утеряла связь со своим 45-летним сыном. Мужчину нашли, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, в апреле 2022 года по заявлению матери отделом полиции Катон-Карагайского района было заведено розыскное дело по утере родственных связей с 45-летним сыном.

Женщина рассказала, что ее сын уехал на заработки в Алматы и длительное время не дает о себе знать.

Местонахождение восточноказахстанца полицейские установили в августе 2023 года при покупке им билета на поезд сообщением Алматы - Усть-Каменогорск.

Как пояснил мужчина, с прошлого года он проживает и работает в южной столице и даже представить не мог, что его кто-то ищет.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034649-propavshego-v-2022-godu-kazahstantsa-nashli/