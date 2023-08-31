Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Студенты. Иллюстративное фото: Tom Werner/Getty Images

Центр международных программ на своем официальном сайте опубликовал список обладателей стипендии "Болашак" на 2023 год - в этом году обладателями стипендии стали 172 казахстанца.

Как отметили в Миннауки, из получивших стипендию 172 казахстанцев 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 - в докторантуре, остальные 26 будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.

Также в ведомстве напомнили, что в 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа.

Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.

Ознакомиться со списком обладателей стипендии можно здесь.

На официальном сайте центра говорится, что Международная стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034640-opublikovan-spisok-obladateley-stipendii-bolashak/